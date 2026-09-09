Nikay Chunav 2026 : बीकानेर में दिखी सियासी सौहार्द की तस्वीर, कांग्रेस-भाजपा प्रत्याशी ने एक-दूसरे से की गलबहियां
कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी आमने-सामने आए तो एक-दूसरे से गले मिले, हाथ मिलाया और काफी देर तक मुस्कुराते हुए बातचीत करते नजर आए.
Published : September 9, 2026 at 2:15 PM IST
बीकानेर: नगर निगम चुनाव में बीकानेर का वार्ड नंबर 73 सबसे हॉट सीटों में शुमार है. इस वार्ड में कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री बीडी कल्ला के भतीजे अनिल कल्ला चुनाव मैदान में हैं, जबकि भाजपा ने जिला उपाध्यक्ष दीपक पारीक को प्रत्याशी बनाया है. दोनों ही प्रत्याशियों की राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता के चलते इस वार्ड के चुनाव परिणाम पर पूरे शहर की नजर बनी हुई है.
बुधवार को मतदान के दौरान महेश भवन बूथ पर उस समय दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशी आमने-सामने आ गए. चुनावी मैदान में एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे अनिल कल्ला और दीपक पारीक यहां एक-दूसरे से गले मिलते और हाथ मिलाते नजर आए. दोनों ने मुस्कुराते हुए काफी देर तक बातचीत भी की. चुनावी माहौल के बीच दोनों प्रत्याशियों की यह तस्वीर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई. समर्थक जहां अपने-अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं से संपर्क करते नजर आए, वहीं दोनों प्रमुख प्रत्याशियों ने आपसी सौहार्द का संदेश देते हुए एक-दूसरे से गर्मजोशी से मुलाकात की.
विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे दीपक पारीक : भाजपा प्रत्याशी दीपक पारीक ने कहा कि उन्हें ट्रिपल इंजन सरकार के विकास मॉडल पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि जनता विकास के नाम पर भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी. पारीक ने वार्ड से अपने पुराने जुड़ाव को भी अपनी मजबूती बताया. उन्होंने कहा कि वार्ड में कई तरह की समस्याएं हैं और इन समस्याओं का स्थायी समाधान जनता चाहती है. उनका कहना है कि लोगों के बीच लगातार रहने और वार्ड की समस्याओं से परिचित होने का लाभ उन्हें चुनाव में मिलेगा. पारीक ने भरोसा जताया कि जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी.
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अनिल कल्ला बोले- ढाई साल में विकास की रफ्तार थमी : वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कल्ला ने कहा कि पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला के कार्यकाल में वार्ड में काफी विकास कार्य हुए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले ढाई साल में वार्ड की सड़क, सीवरेज और नालियों की स्थिति खराब हुई है. अनिल कल्ला ने कहा कि जनता रुका हुआ विकास फिर से पटरी पर लाना चाहती है. उन्होंने दावा किया कि वार्ड के लोगों के बीच जाकर उन्हें समस्याओं से अवगत कराया गया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि मतदाता विकास के मुद्दे पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे.
दोनों प्रत्याशी माने जा रहे महापौर पद के दावेदार : वार्ड 73 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां मुकाबला केवल एक पार्षद की सीट तक सीमित नहीं माना जा रहा. कांग्रेस के अनिल कल्ला और भाजपा के दीपक पारीक दोनों को ही महापौर पद के संभावित दावेदारों के तौर पर देखा जा रहा है. यही वजह है कि इस वार्ड का चुनाव पूरे बीकानेर में खास चर्चा का विषय बना हुआ है. एक तरफ अनिल कल्ला को पूर्व मंत्री बीडी कल्ला के राजनीतिक परिवार से होने का लाभ मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर दीपक पारीक भाजपा संगठन में सक्रिय भूमिका और वार्ड में अपने पुराने जुड़ाव को अपनी ताकत बता रहे हैं.
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ऐसे में वार्ड 73 में मतदाताओं का फैसला न केवल दोनों प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य तय करेगा, बल्कि नगर निगम की आगामी राजनीति की दिशा पर भी इसका असर पड़ सकता है. मतदान के दौरान दोनों प्रत्याशियों की गलबहियां भले ही आपसी सौहार्द की तस्वीर पेश कर रही हों, लेकिन चुनावी मुकाबला कितना कड़ा है. इसका फैसला अब मतपेटियों से निकलने वाले नतीजे करेंगे.