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एक्शन में बीकानेर के नए मेयर, मोहता चौक से शुरू की रात्रिकालीन सफाई, खुद मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

सफाई अभियान की शुरुआत करते मेयर अनिल कल्ला ( ईटीवी भारत )