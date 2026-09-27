एक्शन में बीकानेर के नए मेयर, मोहता चौक से शुरू की रात्रिकालीन सफाई, खुद मौके पर पहुंचकर लिया जायजा
मेयर कल्ला ने बताया कि रात्रिकालीन सफाई अभियान को दीपावली तक लगातार चलाने का प्रयास किया जाएगा.
Published : September 27, 2026 at 1:35 PM IST
बीकानेर : नगर निगम के नए मेयर अनिल कल्ला ने पदभार संभालने बाद शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर अपना पहला नवाचार शुरू कर दिया. शहर में लंबे समय से प्रभावित चल रही सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से शनिवार रात रात्रिकालीन सफाई अभियान का आगाज किया गया.
मेयर अनिल कल्ला ने शहर के अंदरूनी क्षेत्र स्थित मोहता चौक से इस अभियान की शुरुआत की. इस दौरान निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ उन्होंने मौके पर पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मेयर अनिल कल्ला ने कहा कि पदभार संभालने के पहले दिन ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि शहर की सफाई उनकी प्राथमिकता में रहेगी. इसी को धरातल पर उतारते हुए रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था शुरू की गई है. उनका प्रयास है कि शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर हो और आमजन को इसका सीधा लाभ मिले.
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दीपावली तक चलेगा विशेष अभियान : मेयर कल्ला ने बताया कि रात्रिकालीन सफाई अभियान को दीपावली तक लगातार चलाने का प्रयास किया जाएगा. दीपावली के दौरान शहर के बाजारों और अंदरूनी क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है. ऐसे में इन क्षेत्रों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल रात में सफाई करवाना नहीं है, बल्कि शहर की सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से पटरी पर लाना है. आने वाले दिनों में आवश्यकता के अनुसार अन्य क्षेत्रों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा.
दो साल से नहीं था निर्वाचित बोर्ड : मेयर अनिल कल्ला ने सफाई व्यवस्था को लेकर वर्तमान स्थिति के बारे में कहा कि पिछले करीब दो वर्षों से नगर निगम में निर्वाचित बोर्ड नहीं था. इस दौरान निगम में प्रशासक के माध्यम से कामकाज संचालित हुआ. सफाई व्यवस्था को लेकर जो टेंडर किए गए थे, उनकी अवधि भी अब पूरी हो चुकी है. पुरानी कंपनी का काम 15 सितंबर को पूरा हो गया, जबकि नई कंपनी 2 अक्टूबर से सफाई व्यवस्था का काम शुरू करेगी. दोनों व्यवस्थाओं के बीच बने अंतराल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था कुछ प्रभावित हुई है. जगह-जगह कचरा और नियमित सफाई को लेकर समस्या सामने आई है.
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नई कंपनी के आने तक बैकअप स्टाफ संभालेगा मोर्चा : मेयर ने कहा कि नई कंपनी के काम शुरू करने तक शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित न हो, इसके लिए नगर निगम के बैकअप स्टाफ को मैदान में उतारा गया है. इसी स्टाफ के माध्यम से रात्रिकालीन सफाई अभियान शुरू किया गया है. निगम का प्रयास है कि नई कंपनी के काम संभालने तक उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए शहर में सफाई व्यवस्था को यथासंभव सुचारु रखा जाए. नई कंपनी के काम शुरू करने के बाद भी व्यवस्था की निगरानी की जाएगी और जहां आवश्यकता होगी, वहां सुधार किए जाएंगे.
'जो कहा था, उसे जमीन पर उतारने का प्रयास' : मेयर अनिल कल्ला ने कहा कि उन्होंने पदभार ग्रहण करते समय ही कहा था कि स्वच्छता उनकी प्राथमिकता है. अब उसी बात को जमीन पर उतारने की शुरुआत की गई है. शहर को साफ रखने के लिए केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि नियमित मॉनिटरिंग और मौके पर जाकर व्यवस्थाओं को देखना होगा. उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में सफाई व्यवस्था को लेकर और भी नवाचार किए जाएंगे. उनका प्रयास बीकानेर शहर की दशा और दिशा में बदलाव लाना है. इसके लिए सफाई व्यवस्था में जहां भी कमियां सामने आएंगी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा.
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आमजन से भी सहयोग की अपील : मेयर ने शहरवासियों से सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि नगर निगम अकेले शहर को स्वच्छ नहीं बना सकता. इसके लिए आमजन को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. लोग सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं डालें और निगम की सफाई व्यवस्था में सहयोग करें. उन्होंने विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के साथ संतुलित और सौम्य व्यवहार करने की अपील की. सफाई कर्मचारी भी शहर की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. सभी को एक-दूसरे के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम सभी इंसान हैं.
मोहता चौक से अंदरूनी शहर पर फोकस : रात्रिकालीन सफाई अभियान की शुरुआत के लिए मोहता चौक को चुना गया. यह क्षेत्र बीकानेर के पुराने और प्रमुख अंदरूनी इलाकों में शामिल है, जहां बाजारों और गलियों में दिन के समय काफी आवाजाही रहती है. ऐसे क्षेत्रों में रात के समय सफाई करवाने से यातायात और आमजन की आवाजाही प्रभावित किए बिना सफाई कार्य करने में सुविधा मिल सकती है. अभियान की शुरुआत के दौरान मेयर ने सफाई कर्मचारियों के साथ मौके पर रहकर व्यवस्था को देखा और शहर में स्वच्छता को लेकर निगम की कार्ययोजना पर भी बात की.
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निगम की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के संकेत : मेयर के इस अभियान से यह भी संकेत मिला कि आने वाले दिनों में नगर निगम की सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी पर जोर रहेगा. नई कंपनी के काम संभालने के बाद उसकी कार्यप्रणाली, सफाई की नियमितता और शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में व्यवस्था को लेकर भी निगम स्तर पर समीक्षा की जाएगी. मेयर ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल व्यवस्था शुरू करना नहीं, बल्कि उसे लगातार बेहतर बनाना है. इसके लिए अधिकारियों, सफाई कर्मचारियों, पार्षदों और आमजन के बीच समन्वय जरूरी होगा. इस दौरान पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला, पूर्व शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत, पार्षद दिलीप बांठिया, पार्षद दुर्गादास सहित अन्य लोग मौजूद रहे.