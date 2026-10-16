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बीकानेर नगर निगम की पहली साधारण सभा: सफाई के लिए लगेंगे 3000 अस्थायी सफाईकर्मी

बीकानेर नगर निगम की पहली साधारण सभा ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: नगर निगम के नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली बैठक में शहर के विकास को लेकर बड़े फैसले लिए गए. सफाई के लिए 3 हजार अस्थायी कर्मी लगाने, हर वार्ड में 100 नई रोड लाइट लगाने और दीपावली से पहले सड़कों पर पेचवर्क का निर्णय लिया गया. बैठक महापौर अनिल कल्ला की अध्यक्षता में हुई. नगर निगम हॉल में आयोजित बोर्ड की प्रथम साधारण सभा राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई. बैठक में सफाई व्यवस्था, सड़कों-नालियों की स्थिति, सीवरेज से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, अग्निशमन व्यवस्था और दीपावली पर सजावट को लेकर चर्चा हुई. बैठक में तय किया गया कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर संबंधित फर्म को नोटिस और जुर्माना लगाया जाएगा. शहर के प्रमुख मार्गों और गेटों की सजावट की जाएगी और गंगाशहर में नगर निगम का क्षेत्रीय कार्यालय दोबारा खोला जाएगा.