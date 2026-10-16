बीकानेर नगर निगम की पहली साधारण सभा: सफाई के लिए लगेंगे 3000 अस्थायी सफाईकर्मी
महापौर अनिल कल्ला ने कहा-बीकानेर की जनता ने जनप्रतिनिधियों को शहर के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है.
Published : October 16, 2026 at 7:39 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 8:18 PM IST
बीकानेर: नगर निगम के नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली बैठक में शहर के विकास को लेकर बड़े फैसले लिए गए. सफाई के लिए 3 हजार अस्थायी कर्मी लगाने, हर वार्ड में 100 नई रोड लाइट लगाने और दीपावली से पहले सड़कों पर पेचवर्क का निर्णय लिया गया. बैठक महापौर अनिल कल्ला की अध्यक्षता में हुई. नगर निगम हॉल में आयोजित बोर्ड की प्रथम साधारण सभा राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई. बैठक में सफाई व्यवस्था, सड़कों-नालियों की स्थिति, सीवरेज से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, अग्निशमन व्यवस्था और दीपावली पर सजावट को लेकर चर्चा हुई. बैठक में तय किया गया कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर संबंधित फर्म को नोटिस और जुर्माना लगाया जाएगा. शहर के प्रमुख मार्गों और गेटों की सजावट की जाएगी और गंगाशहर में नगर निगम का क्षेत्रीय कार्यालय दोबारा खोला जाएगा.
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करें काम: बैठक में महापौर अनिल कल्ला ने कहा- बीकानेर की जनता ने जनप्रतिनिधियों को शहर के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है. ऐसे में सभी पार्षदों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर हित में काम करना चाहिए. उन्होंने बीकानेर की ऐतिहासिक विरासत और गंगा-जमुनी संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधि आपसी भाईचारे और सौहार्द को मजबूत बनाएं. पार्षद सकारात्मक सोच के साथ अपने वार्ड की समस्याएं रखें और समाधान के लिए सुझाव दें. आपसी विचार-विमर्श और सामूहिक प्रयासों से ही शहर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाया जा सकता है.
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सफाई व्यवस्था बिगड़ने पर फर्म पर एक्शन लेगा निगम: बोर्ड बैठक में सबसे अहम मुद्दा शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था रहा. बताया गया कि प्रशासक कार्यकाल में जारी टेंडर के तहत फर्म को 2 अक्टूबर से ट्रैक्टर, टिप्पर, ई-रिक्शा के साथ जेसीबी और डंपर की व्यवस्था कर सफाई कार्य शुरू करना था, लेकिन संसाधन नहीं जुटाने से व्यवस्था बिगड़ गई. इस पर पार्षदों ने चिंता जताई. बोर्ड ने निर्णय लिया कि दीपावली पर सफाई में लापरवाही बरतने पर संबंधित फर्म को नोटिस देकर जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही संसाधन उपलब्ध नहीं कराने पर किराए पर संसाधन जुटाकर व्यवस्था सुधारने के लिए पाबंद किया जाएगा.
अब 1 हजार नहीं, 3 हजार अस्थायी सफाईकर्मी लगाएगा निगम: बैठक में शहर की आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए सफाईकर्मियों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हुई. बोर्ड बैठक में बताया गया कि 1 हजार अस्थायी सफाईकर्मियों का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, जिसे पार्षदों ने अपर्याप्त बताया.इसके बाद बोर्ड ने संख्या बढ़ाकर 3 हजार करने का निर्णय लिया. इस संबंध में राज्य सरकार को नया प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति ली जाएगी, ताकि सभी वार्डों में नियमित और बेहतर सफाई हो सके. शहर की प्रकाश व्यवस्था सुधारने के लिए बोर्ड ने हर वार्ड में 100 नई रोड लाइटें लगाने का प्रस्ताव पारित किया. लाइटों के साथ जरूरी सामान भी दिया जाएगा.नई लाइटें वार्ड पार्षद की अनुशंसा पर चिह्नित स्थानों पर लगाई जाएंगी, जिससे अंधेरे वाले क्षेत्रों में रोशनी की समस्या दूर हो सकेगी.
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सीवरेज कंपनी को गड्ढे भरने और सड़कें ठीक करने के निर्देश: बैठक में सीवरेज कार्यों के दौरान खोदे गए गड्ढों से हो रही परेशानी का मुद्दा उठा. बोर्ड ने सीवरेज कंपनी को गड्ढे भरने और क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के लिए पाबंद करने का निर्णय लिया. दीपावली को देखते हुए मुख्य सड़कों पर एआरसी बजट से पेचवर्क करवाया जाएगा, ताकि त्योहार पर लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं हो.
दीपावली पर सजेंगे शहर के प्रमुख मार्ग और गेट: दीपावली पर बीकानेर को सजाने के लिए निगम विशेष व्यवस्था करेगा. बोर्ड ने मुख्य मार्गों, प्रवेश द्वारों और बारियों पर सजावट का प्रस्ताव पारित किया.त्योहार के दौरान शहर के प्रमुख स्थानों को आकर्षक बनाया जाएगा, साथ ही सफाई और सड़क सुधार के कामों को भी प्राथमिकता दी जाएगी.
निगम छोटे अग्निशमन वाहन किराए पर लेगा: बैठक में शहर की संकरी गलियों को देखते हुए अग्निशमन व्यवस्था मजबूत करने पर चर्चा हुई. ऐसे इलाकों में बड़े दमकल वाहन नहीं पहुंच पाते, जहां छोटे वाहनों की जरूरत है.दीपावली को देखते हुए छोटे अग्निशमन वाहन किराए पर लेने पर विचार किया गया. भविष्य में भौगोलिक स्थिति के अनुसार छोटे वाहन खरीदने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई.
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गंगाशहर में फिर खुलेगा निगम का क्षेत्रीय कार्यालय: बैठक में गंगाशहर के लोगों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय फिर खोलने का निर्णय लिया गया. पार्षद दिलीप बांठिया के प्रस्ताव पर बोर्ड ने सहमति दी.कार्यालय खुलने से गंगाशहर और आसपास के लोगों को निगम कार्यों के लिए मुख्य कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकेगा.
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