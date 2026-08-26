ETV Bharat / state

बीकानेर नगर निगम चुनाव 2026: टिकटों पर मंथन अंतिम दौर में, एक-दो दिन में खुलेंगे पत्ते

जिताऊ चेहरे की तलाश, कई नामों पर मंथन: भाजपा और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जीत की संभावना वाले चेहरों का चयन है. संगठन में सक्रियता, वार्ड में पकड़, पिछले चुनाव में प्रदर्शन, सामाजिक समीकरण, लोकप्रियता और जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जा रही है. कई वार्डों में एक से अधिक मजबूत दावेदार होने से स्थिति पेचीदा है. स्थानीय फीडबैक और वरिष्ठ नेताओं की राय को भी महत्व दिया जा रहा है. दावेदार समर्थकों के साथ नेताओं से मिलकर वार्ड में समर्थन का संदेश दे रहे हैं. सोशल मीडिया से लेकर बैठकों तक सक्रियता दर्ज करा रहे हैं. हालांकि, अंतिम फैसला नेतृत्व को ही करना है. टिकट न मिलने पर बगावत और निर्दलीय उतरने की संभावना पर दोनों दलों की नजर है.

ऐसे में प्रत्याशी चयन के साथ नाराज दावेदारों को साधना भी बड़ी चुनौती है. बीकानेर नगर निगम के 80 वार्डों में चुनाव होना है. आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद दोनों दलों में दावेदारों की संख्या बढ़ गई है. पार्टी कार्यालयों से लेकर वरिष्ठ नेताओं के आवास तक दावेदार अपनी पकड़ और जनाधार का हवाला देकर टिकट मांग रहे हैं. कई समर्थकों के साथ नेताओं से मिल रहे हैं, तो कुछ शक्ति प्रदर्शन से ताकत दिखा रहे हैं.

बीकानेर: नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में सियासी कवायद अंतिम दौर में पहुंच गई है. दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और दोनों दलों में नामों पर मंथन जारी है. एक-दो दिन में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है. टिकट की दौड़ में दावेदार शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं. वहीं, दोनों दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है. कांग्रेस विकास के मुद्दे पर भाजपा को घेर रही है, तो भाजपा कांग्रेस को विकास न दिखने का आरोप लगा रही है. गुरुवार से नामांकन शुरू होने जा रहा है.

कल्ला का दावा, मेघवाल का पलटवार: विकास, मूलभूत सुविधाएं और पिछले बोर्ड के कामकाज प्रमुख मुद्दे बन रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि ट्रिपल इंजन सरकार के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ. वह सड़क, सफाई, सीवरेज, पेयजल को लेकर भाजपा को घेर रही है. वहीं, भाजपा का कहना है कि उसके कार्यकाल में बड़े विकास कार्य हुए हैं और कांग्रेस राजनीतिक कारणों से उन्हें नजरअंदाज कर रही है.

पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि 10 साल से निगम में भाजपा का बोर्ड रहा और शहर विकास में पीछे गया. कांग्रेस घोषणा पत्र में रोडमैप देगी. उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस को विकास नहीं दिख रहा तो चश्मा बदल लेना चाहिए. उन्होंने विकास पर खुली बहस की चुनौती दी और कहा कि रेलवे, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा में कई परियोजनाएं आई हैं.

यह भी पढ़ें: निकाय और पंचायत चुनाव की मांग लेकर कांग्रेस का ओबीसी विभाग खोलेगा भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा

भाजपा ने दिखाई ताकत, कांग्रेस ने दिया एकजुटता का संदेश: भाजपा ने गंगाशहर स्थित शिव-पार्वती भवन में विजय संकल्प सम्मेलन किया. इसमें अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी सहित दावेदार समर्थकों के साथ पहुंचे. कांग्रेस ने गंगाशहर के चांद रतन पैलेस में संवाद कार्यक्रम किया. दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीडी कल्ला, यशपाल गहलोत, शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. एकजुटता का संदेश दिया गया. टिकट वितरण के बाद तस्वीर तेजी से बदलेगी. टिकट पाने वाले प्रचार में जुटेंगे, वंचितों को मनाना चुनौती होगी. जहां एक पार्टी के कई मजबूत दावेदार हैं, वहां बगावत से अधिकृत प्रत्याशी के लिए मुश्किल हो सकती है. इसलिए दोनों दल डैमेज कंट्रोल पर भी काम कर रहे हैं.

गुरुवार से नामांकन, समय बेहद कम: निर्वाचन आयोग ने मतदान की तारीख 11 से बदलकर 9 सितंबर कर दी है. गुरुवार से नामांकन शुरू होगा, ऐसे में घोषणा, मनाने और मैदान में उतारने के लिए समय कम बचा है. नामांकन के साथ तस्वीर साफ होगी और प्रत्याशी जनसंपर्क तेज करेंगे. प्रतिष्ठा का चुनाव यह चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का बन गया है. भाजपा पिछले बोर्ड और सरकार के विकास को आधार बना रही है, तो कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल और मूलभूत समस्याओं को मुद्दा बना रही है. अब नजर इस पर है कि टिकट किसे मिलता है और नेतृत्व नाराजों को कैसे साधता है.