बीकानेर नगर निगम: तस्वीर साफ, भाजपा ने बदले तीन टिकट, बगावत से बचने को दोनों दलों ने आखिरी समय तक छिपाए नाम
बीकानेर नगर निगम का यह चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है. अब वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी असंतुष्टों को मनाने में सक्रिय रहेंगे.
Published : August 31, 2026 at 8:19 PM IST
बीकानेर: नगर निकाय चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन की अंतिम तारीख पर नगर निगम के 80 वार्डों में तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई. कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए. प्रत्याशियों में उत्साह नजर आया. हालांकि, दोनों दलों ने बड़े जुलूस और शक्ति प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी. अधिकांश प्रत्याशी चुनिंदा समर्थकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पहुंचे. टिकट वितरण को लेकर दोनों दलों में खींचतान और विरोध का असर अंतिम दिन भी दिखा.
संभावित बगावत से बचने के लिए दोनों ने आखिरी समय तक अधिकृत प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए और सीधे रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी सिंबल सौंपे. भाजपा ने नामांकन समय निकलने के बाद सूची जारी की. इससे पहले तक असमंजस बना रहा. कई वार्डों में दावेदार अंतिम निर्णय का इंतजार करते नजर आए. रणनीति के पीछे टिकट को लेकर विरोध और बगावत रोकना माना जा रहा है.
ऐन वक्त पर बदले तीन टिकट: अंतिम दिन सबसे ज्यादा चर्चा टिकटों में बदलाव को लेकर रही. पार्टी ने तीन वार्डों में प्रत्याशी बदल दिए. वार्ड 75 का मामला सबसे चर्चित रहा. यहां पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा के बाद उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन अंतिम दौर में पार्टी ने विशाल गोलछा का नामांकन करवाया और अधिकृत सूची में भी गोलछा को प्रत्याशी घोषित किया. ऐसे में समीकरण बदल गया. रांका के पर्चे पर सिंबल न होने से वह भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मान्य नहीं रहेगा. हालांकि, रांका ने पार्टी निर्णय को सर्वोपरि बताते हुए संगठन के फैसले का सम्मान करने की बात कही है, जिससे बगावत की चुनौती कुछ कम हुई है. इसी तरह वार्ड 57 और वार्ड 26 में भी विरोध के बाद प्रत्याशी बदले गए. इससे साफ है कि पार्टी अंतिम समय तक समीकरण साधने में जुटी रही.
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कांग्रेस में भी आखिरी समय तक मंथन: भाजपा की तरह कांग्रेस में भी खींचतान जारी रही. पार्टी ने भी सूची सार्वजनिक नहीं की और सीधे रिटर्निंग ऑफिसर को सिंबल सौंपे. कई वार्डों में संभावित प्रत्याशियों में आखिरी समय तक असमंजस बना रहा. पार्टी स्तर पर नामांकन के दौरान ही सूचना देकर पर्चे दाखिल करवाए गए. इस बार दोनों दलों के अधिकांश प्रत्याशी सीमित समर्थकों के साथ पहुंचे. बड़े जुलूस से दूरी की रणनीति को भी टिकट के बाद संभावित विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है.
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अब बागियों और निर्दलीयों पर नजर: नामांकन पूरा होने के बाद दोनों दलों का फोकस बागियों और निर्दलीय पर रहेगा. टिकट न मिलने से नाराज कई दावेदार निर्दलीय उतर सकते हैं, जो कई वार्डों में चुनौती बन सकते हैं. वरिष्ठ नेता नाम वापसी तक असंतुष्टों को मनाने में सक्रिय रहेंगे.बीकानेर नगर निगम का यह चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है. अब देखना है कि कौन मैदान में कायम रहता है, कौन नाम वापस लेता है और किसका असंतोष बगावत बनता है. असली तस्वीर नाम वापसी के बाद और साफ होगी.