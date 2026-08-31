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बीकानेर नगर निगम: तस्वीर साफ, भाजपा ने बदले तीन टिकट, बगावत से बचने को दोनों दलों ने आखिरी समय तक छिपाए नाम

बीकानेर: नगर निकाय चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन की अंतिम तारीख पर नगर निगम के 80 वार्डों में तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई. कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए. प्रत्याशियों में उत्साह नजर आया. हालांकि, दोनों दलों ने बड़े जुलूस और शक्ति प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी. अधिकांश प्रत्याशी चुनिंदा समर्थकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पहुंचे. टिकट वितरण को लेकर दोनों दलों में खींचतान और विरोध का असर अंतिम दिन भी दिखा.

संभावित बगावत से बचने के लिए दोनों ने आखिरी समय तक अधिकृत प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए और सीधे रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी सिंबल सौंपे. भाजपा ने नामांकन समय निकलने के बाद सूची जारी की. इससे पहले तक असमंजस बना रहा. कई वार्डों में दावेदार अंतिम निर्णय का इंतजार करते नजर आए. रणनीति के पीछे टिकट को लेकर विरोध और बगावत रोकना माना जा रहा है.

ऐन वक्त पर बदले तीन टिकट: अंतिम दिन सबसे ज्यादा चर्चा टिकटों में बदलाव को लेकर रही. पार्टी ने तीन वार्डों में प्रत्याशी बदल दिए. वार्ड 75 का मामला सबसे चर्चित रहा. यहां पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा के बाद उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन अंतिम दौर में पार्टी ने विशाल गोलछा का नामांकन करवाया और अधिकृत सूची में भी गोलछा को प्रत्याशी घोषित किया. ऐसे में समीकरण बदल गया. रांका के पर्चे पर सिंबल न होने से वह भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मान्य नहीं रहेगा. हालांकि, रांका ने पार्टी निर्णय को सर्वोपरि बताते हुए संगठन के फैसले का सम्मान करने की बात कही है, जिससे बगावत की चुनौती कुछ कम हुई है. इसी तरह वार्ड 57 और वार्ड 26 में भी विरोध के बाद प्रत्याशी बदले गए. इससे साफ है कि पार्टी अंतिम समय तक समीकरण साधने में जुटी रही.

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