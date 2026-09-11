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बीकानेर निकाय चुनाव: 6 नगर पालिकाओं के 234 केंद्रों पर मतदान, डीएम-एसपी रख रहे पैनी नजर

बीकानेर: नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत जिले की 6 नगर निकायों में शुक्रवार को मतदान जारी है. देशनोक, नोखा, खाजूवाला, नापासर, लूणकरणसर और श्रीडूंगरगढ़ में सुबह से ही मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. 6 निकायों में कुल 234 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. मतदान शुरू होते ही कई केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लग गईं. मतदाताओं की सुविधा के लिए केंद्रों पर सुरक्षा के साथ ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.

संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात: चुनाव को लेकर पुलिस-प्रशासन ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है. इन केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि मोबाइल टीमें लगातार गश्त कर निगरानी रख रही हैं.प्रशासन का फोकस मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने पर है. मतदान केंद्रों के आसपास भीड़ और किसी भी तरह की चुनावी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

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नोखा और श्रीडूंगरगढ़ में ईवीएम ने दिया जवाब: मतदान शुरू होते ही नोखा और श्रीडूंगरगढ़ में ईवीएम में तकनीकी खराबी से कुछ देर के लिए मतदान प्रभावित हुआ. खराबी की सूचना मिलते ही मतदान दलों ने अधिकारियों को अवगत कराया.सूचना पर तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और खराब ईवीएम बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई. इस दौरान मतदाताओं को कुछ देर इंतजार करना पड़ा. नई मशीन लगने के बाद दोनों जगह मतदान दोबारा शुरू हुआ और सामान्य रूप से जारी है.