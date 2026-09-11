बीकानेर निकाय चुनाव: 6 नगर पालिकाओं के 234 केंद्रों पर मतदान, डीएम-एसपी रख रहे पैनी नजर
पुलिस-प्रशासन ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है. केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
Published : September 11, 2026 at 1:49 PM IST
बीकानेर: नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत जिले की 6 नगर निकायों में शुक्रवार को मतदान जारी है. देशनोक, नोखा, खाजूवाला, नापासर, लूणकरणसर और श्रीडूंगरगढ़ में सुबह से ही मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. 6 निकायों में कुल 234 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. मतदान शुरू होते ही कई केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लग गईं. मतदाताओं की सुविधा के लिए केंद्रों पर सुरक्षा के साथ ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.
संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात: चुनाव को लेकर पुलिस-प्रशासन ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है. इन केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि मोबाइल टीमें लगातार गश्त कर निगरानी रख रही हैं.प्रशासन का फोकस मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने पर है. मतदान केंद्रों के आसपास भीड़ और किसी भी तरह की चुनावी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.
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नोखा और श्रीडूंगरगढ़ में ईवीएम ने दिया जवाब: मतदान शुरू होते ही नोखा और श्रीडूंगरगढ़ में ईवीएम में तकनीकी खराबी से कुछ देर के लिए मतदान प्रभावित हुआ. खराबी की सूचना मिलते ही मतदान दलों ने अधिकारियों को अवगत कराया.सूचना पर तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और खराब ईवीएम बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई. इस दौरान मतदाताओं को कुछ देर इंतजार करना पड़ा. नई मशीन लगने के बाद दोनों जगह मतदान दोबारा शुरू हुआ और सामान्य रूप से जारी है.
जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी की नजर: पूरे जिले में मतदान प्रक्रिया पर जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा लगातार नजर रखे हुए हैं. दोनों अधिकारी मतदान केंद्रों से फीडबैक ले रहे हैं और आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने बताया कि प्रशासन ने मतदान दलों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तकनीकी खराबी या कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दें, ताकि समय पर समाधान किया जा सके.
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छह निकायों में मुकाबले पर रहेगी नजर: इन छह निकायों का मतदान स्थानीय राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है. विभिन्न वार्डों में प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है. प्रत्याशियों और समर्थकों की गतिविधियों पर प्रशासन की नजर है. देशनोक, नोखा, खाजूवाला, नापासर, लूणकरणसर और श्रीडूंगरगढ़ में मतदान समाप्त होने तक सुरक्षा कड़ी रखी जाएगी. प्रशासन की कोशिश है कि मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. फिलहाल सभी छह निकायों में मतदान जारी है.
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