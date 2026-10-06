बीकानेर में कचरे पर बवाल: एक मंच पर आए BJP-कांग्रेस पार्षद, निगम में 7 घंटे तक हंगामा, उपमहापौर बोले- ऑटो टिपर नहीं चलने देंगे
उपमहापौर पंकज ने कहा-शहर की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
Published : October 6, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 6:20 PM IST
बीकानेर: नगर निगम के 80 वार्डों में सफाई और घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को लेकर मंगलवार को सियासत से ऊपर उठकर कांग्रेस और भाजपा के पार्षद एक मंच पर नजर आए. पार्षदों ने ठेका फर्म की कार्यशैली और टेंडर शर्तों पर सवाल उठाते हुए पहले डंपिंग यार्ड का दौरा किया, फिर कचरे से भरे और खाली ऑटो टिपर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया. करीब सात घंटे तक नगर निगम में हंगामे की स्थिति बनी रही. बैठक के दौरान नाराज भाजपा पार्षद श्याम सिंह हाड़ला ने शर्ट फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया. उपमहापौर पंकज गहलोत ने चेतावनी दी कि अगर तीन दिन में सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी तो शहर में एक भी ऑटो टिपर नहीं चलने दिया जाएगा.
सुबह डंपिंग यार्ड पहुंचे पार्षद, गाड़ियों को रोका: सफाई व्यवस्था के विरोध में मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस और भाजपा पार्षद डंपिंग यार्ड पहुंच गए. यहां पार्षदों ने कचरा संग्रहण और परिवहन से जुड़ी गाड़ियों को बाहर जाने से रोक दिया. पार्षदों का कहना था कि जब शहर के वार्डों में नियमित रूप से कचरा नहीं उठ रहा है तो केवल कागजों में व्यवस्था सुचारू बताने से समस्या का समाधान नहीं होगा. इसके बाद पार्षद कचरे से भरे और खाली दोनों तरह के ऑटो टिपर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए. कलेक्ट्रेट परिसर में पार्षदों ने ऑटो टिपरों के साथ बैठकर विरोध जताया और ठेका फर्म की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
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आयुक्त पहुंचे कलेक्ट्रेट, पार्षदों से की वार्ता: काफी देर तक कलेक्ट्रेट में पार्षदों के विरोध के बाद नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानीचामी मौके पर पहुंचे और पार्षदों से वार्ता की. आयुक्त ने पार्षदों की समस्याएं सुनीं और सफाई व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिलाया. इसके बाद पार्षद नगर निगम पहुंचे, जहां निगम अधिकारियों और ठेका फर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई.
वार्डों में कचरा पड़ा है, जनता हमें उलाहना दे रही है: कलेक्ट्रेट में मौजूद पार्षदों का कहना था कि ठेका फर्म ने 2 अक्टूबर से काम शुरू कर दिया है, लेकिन जमीनी स्थिति में सुधार नजर नहीं आ रहा. कई वार्डों में कचरा पड़ा है और ऑटो टिपर नियमित रूप से घर-घर कचरा संग्रहण के लिए नहीं पहुंच रहे. इसके चलते आमजन की नाराजगी का सामना पार्षदों को करना पड़ रहा है. पार्षदों ने कहा कि सफाई व्यवस्था सीधे तौर पर जनता से जुड़ा विषय है और इसमें लापरवाही का खामियाजा पार्षदों को भुगतना पड़ रहा है.
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टेंडर की शर्तों पर भी उठे सवाल: नगर निगम में हुई बैठक के दौरान पार्षदों ने सफाई व्यवस्था के साथ ही टेंडर की शर्तों पर भी नाराजगी जताई. भाजपा पार्षद भगवान सिंह मेड़तिया ने आरोप लगाया कि निर्वाचित बोर्ड के गठन से पहले नगर निगम अधिकारियों ने अपनी सुविधा के अनुसार ठेके की शर्तें तैयार कीं, जो पार्षदों और शहर के हित में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब ऑटो टिपर प्रत्येक घर तक पहुंचे. जबकि टेंडर की शर्तों में अलग-अलग स्थानों पर कचरा एकत्रित करने का प्रावधान किया गया है. इससे घर-घर सफाई व्यवस्था मजबूत होने के बजाय जगह-जगह कचरा एकत्र होने की स्थिति बन सकती है.
बैठक में आक्रोश, भाजपा पार्षद ने फाड़ी शर्ट: नगर निगम में अधिकारियों और ठेका फर्म के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान पार्षदों का आक्रोश बढ़ गया. क्षेत्र में सफाई कार्य नहीं होने और जनता की परेशानी को लेकर तीखी बहस हुई. इसी दौरान भाजपा पार्षद श्याम सिंह हाड़ला ने अपनी शर्ट फाड़कर विरोध जताया. घटना के बाद निगम परिसर में माहौल और गर्म हो गया. इस दौरान उपमहापौर पंकज गहलोत ने भी अधिकारियों की कार्यशैली और ठेका फर्म की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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तीन दिन में समाधान नहीं तो एक भी ऑटो टिपर नहीं चलने देंगे: उपमहापौर पंकज गहलोत ने कहा कि वर्तमान टेंडर की शर्तें शहर की जरूरतों के अनुकूल नहीं हैं और इन्हें बदलवाने के लिए प्रयास किया जाएगा. सभी पार्षदों की प्राथमिकता शहर का विकास और बेहतर सफाई व्यवस्था है. उन्होंने बताया कि नगर निगम आयुक्त ने समस्याओं के समाधान के लिए तीन दिन का समय दिया है. तीन दिन में सफाई व्यवस्था और ऑटो टिपर संचालन से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो शहर में एक भी ऑटो टिपर नहीं चलने दिया जाएगा.
करीब सात घंटे चला हंगामा: सफाई के मुद्दे पर करीब सात घंटे तक नगर निगम में हंगामा चला.विरोध डंपिंग यार्ड से शुरू होकर कलेक्ट्रेट और फिर नगर निगम तक पहुंचा.खास बात यह रही कि सफाई के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा पार्षद एक मंच पर आए. दोनों दलों ने ठेका फर्म और टेंडर शर्तों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई और घर-घर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने की मांग की.
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