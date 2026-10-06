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बीकानेर में कचरे पर बवाल: एक मंच पर आए BJP-कांग्रेस पार्षद, निगम में 7 घंटे तक हंगामा, उपमहापौर बोले- ऑटो टिपर नहीं चलने देंगे

करीब सात घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही. ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: नगर निगम के 80 वार्डों में सफाई और घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को लेकर मंगलवार को सियासत से ऊपर उठकर कांग्रेस और भाजपा के पार्षद एक मंच पर नजर आए. पार्षदों ने ठेका फर्म की कार्यशैली और टेंडर शर्तों पर सवाल उठाते हुए पहले डंपिंग यार्ड का दौरा किया, फिर कचरे से भरे और खाली ऑटो टिपर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया. करीब सात घंटे तक नगर निगम में हंगामे की स्थिति बनी रही. बैठक के दौरान नाराज भाजपा पार्षद श्याम सिंह हाड़ला ने शर्ट फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया. उपमहापौर पंकज गहलोत ने चेतावनी दी कि अगर तीन दिन में सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी तो शहर में एक भी ऑटो टिपर नहीं चलने दिया जाएगा.