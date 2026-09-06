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Exclusive: बीडी कल्ला ने भाजपा के 'ट्रिपल इंजन' मॉडल को घेरा, कहा- जनता बदलाव के मूड में, बनेगा कांग्रेस का बोर्ड

बीकानेर : प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की तारीखें नजदीक आते ही बीकानेर की राजनीतिक फिजा में गरमाहट साफ महसूस की जा रही है. शहर की सरकार चुनने के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है और प्रमुख राजनीतिक दल जनता को साधने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं. इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को स्थानीय स्तर पर अपना आधिकारिक चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया. पार्टी का दावा है कि यह घोषणा पत्र हवाई वादों का पुलिंदा नहीं, बल्कि शहर के हर आम नागरिक की दैनिक दिक्कतों और धरातल की हकीकत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया रोडमैप है. घोषणा पत्र जारी होने के बाद पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा.

ट्रिपल इंजन सरकार के दावे पर भाजपा को घेरा : बीडी कल्ला ने भाजपा के ट्रिपल इंजन सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीकानेर नगर निगम में करीब 10 साल तक भाजपा का बोर्ड रहा है. इसके बावजूद शहर में आज भी टूटी सड़कों, नालियों, सीवरेज और साफ-सफाई जैसी मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं. उन्होंने कहा कि केवल नाम के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करना उचित नहीं है. कल्ला ने कहा कि यदि पिछले 10 साल में भाजपा ने बीकानेर के विकास के लिए प्रभावी काम किया होता तो आज चुनाव में जनता से दोबारा ट्रिपल इंजन के नाम पर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में शहर की मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया.

बीडी कल्ला ने भाजपा के 10 साल के शासन पर उठाए सवाल (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

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उन्होंने कहा कि बीकानेर नगर निगम में पिछले करीब 10 वर्षों से भाजपा का ही बोर्ड काबिज रहा है. केंद्र और राज्य में भी उनकी सरकारें रहीं, लेकिन धरातल पर शहर की सूरत नहीं बदली. उन्होंने कहा कि विकास केवल कागजों या नारों में दिखाने से नहीं होता, वह जमीन पर दिखना चाहिए, जिसका भाजपा के दस साल के शासन में पूरी तरह अभाव रहा है.

जनता से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस का फोकस : कांग्रेस के स्थानीय घोषणा पत्र को लेकर कल्ला ने कहा कि पार्टी ने घोषणा पत्र में उन मुद्दों को शामिल किया है, जिनसे सीधे तौर पर आम जनता प्रभावित होती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हवाई वादों के बजाय धरातल की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपना घोषणा पत्र तैयार किया है. उन्होंने कहा कि बीकानेर की जनता आज भी सड़क, नाली, सीवरेज और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है. कांग्रेस का बोर्ड बनने पर इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा. कल्ला ने दावा किया कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है और इस बार शहर की जनता कांग्रेस को मौका देगी.