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बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस को राहत, नवरतन डागा ने वापस लिया पर्चा, बोले- पार्टी के साथ हूं, डोटासरा से हुई मुलाकात

पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने चुनाव के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रशासन और पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा किया.

Bikaner Nagar Nigam Mayor Election
निर्दलीय की नामांकन वापसी के बाद खुशी मनाते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 2:34 PM IST

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बीकानेर: नगर निगम महापौर चुनाव को लेकर कांग्रेस को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली. कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अनिल कल्ला के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले नवरतन डागा ने अपना पर्चा वापस ले लिया. डागा ने कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत कर उन्हें संतुष्ट किया है. उन्होंने बताया कि उनकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात हुई है. डागा ने कहा कि वे पार्टी के खिलाफ नहीं हैं और अपनी बात पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए उन्होंने नामांकन भरने का जरिया चुना था.

नाम वापसी के बाद डागा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है. उन्होंने कहा कि नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और सभी मिलकर शहर के विकास के लिए काम करेंगे. डागा ने कहा कि बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस ऐसा काम करके दिखाएगी, जिसे पूरे राजस्थान में उदाहरण के तौर पर देखा जा सके. उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी पार्षद मिलकर शहर के विकास और जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देंगे.

नामांकन वापस लेने के बाद ये बोले कांग्रेस के बागी नवरतन डागा (ETV Bharat Bikaner)

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नाम वापसी के दौरान कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद: डागा के नामांकन वापस लेने के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे. पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल, देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग, प्रदेश सचिव शिवलाल गोदारा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे. अब कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अनिल कल्ला के पक्ष में पार्टी पार्षदों को एकजुट रखने पर पार्टी का फोकस रहेगा.

कल्ला बोले- पारदर्शिता के साथ काम करें अधिकारी: उधर, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने चुनाव के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रशासन और पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा किया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से लगाए गए आरोपों का समर्थन किया. कल्ला ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को चुनाव आयोग तक पहुंचाया है. अधिकारियों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए. चुनाव के दौरान किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी कानून और नियमों के अनुसार निभानी चाहिए.

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बोले- चुनाव प्रभावित करने वाले अधिकारियों पर रहेगी नजर: कल्ला ने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कांग्रेस की नजर है, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की रुचि चुनाव और राजनीति में है तो वह अपनी सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर चुनाव मैदान में उतर सकता है. उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में रहते हुए निष्पक्षता की बजाय भेदभाव की राजनीति को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी.

मनोज बिश्नोई के होटल को नोटिस का मुद्दा उठाया: बीकानेर में कांग्रेस पार्षद मनोज बिश्नोई के होटल को बीकानेर विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस दिए जाने के मामले को लेकर भी बीडी कल्ला ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव के बीच नोटिस देकर दो दिन में जवाब मांगना राजनीतिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है. कल्ला ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि जनता पूरे घटनाक्रम को देख रही है और चुनाव के दौरान प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर लोगों के मन में किसी तरह का संदेह पैदा नहीं होना चाहिए.

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