Bikaner Girl Murder Case : परीक्षा देनी गई छात्रा की हत्या मामले में आक्रोश, गिरफ्तारी के बाद ही पोस्टमार्टम पर अड़े लोग

बीकानेर : जिले के बज्जू रंजीतपुरा इलाके में एक मासूम बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश है और अभी तक बज्जू अस्पताल की मोर्चरी के आगे बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं. लोगों की मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद ही पोस्टमार्टम होगा और पहले पुलिस आरोपियों को गिरफ्तारी करें. उधर पुलिस और प्रशासन के अलग अधिकारी आंदोलनकारी लोगों से वार्ता कर रहे हैं लेकिन रविवार को भी कई दौर की वार्ता के बाद कोई हल नहीं निकला.

लोगों में आक्रोश, बंद बाजार : घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला और रविवार को बाजार बंद रहे वहीं सोमवार सुबह भी बाजार अभी तक खुला नहीं है. लोगों का कहना है कि इस घटना से पूरे इलाके में लोगों में आक्रोश है और जब तक घटना की आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं तब तक आक्रोश शांत नहीं होगा. दरअसल बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका के चलते लोगों में आक्रोश है. केश कला बोर्ड के अध्यक्ष रहे महेंद्र गहलोत का कहना है कि हमारी सीधी सी मांग है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो और पीड़ित पक्ष के परिजनों को मुआवजा मिले.

राजनीतिक दलों के लोग धरने पर : उधर धरने में कांग्रेस और भाजपा से दूसरे दलों के नेता भी बैठे हैं. विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने इस घटना पर बयान जारी करते हुए कहां की अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ गृहमंत्री से भी वार्ता हुई है. वहीं पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग, प्रधान भागीरथ तेतरवाल , गणपत सीगड़ भी धरने पर बैठे हैं.