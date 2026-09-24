ETV Bharat / state

बीकानेर कृषि मंडी में मूंग का कारोबार शुरू, रोजाना आ रही 400 बोरी, भाव में 1500 रुपए तेजी

व्यापारियों का मानना है कि नवरात्र के साथ मंडी में मूंग की आवक और कारोबार दोनों में तेजी आएगी.

Bikaner Krishi Mandi Moong Season
बीकानेर कृषि मंडी में मूंग का सीजन शुरू (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 7:56 AM IST

|

Updated : September 24, 2026 at 9:58 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: बीकानेर कृषि उपज मंडी में नई मूंग की आवक शुरू हो गई है. अभी सीजन शुरुआती दौर में है, इसलिए मंडी में आवक सीमित बनी हुई है. फिलहाल करीब 400 बोरी मूंग मंडी में पहुंच रही है. बाजार में मूंग के भाव समर्थन मूल्य के आसपास बने हुए हैं, जिससे किसानों में अपनी उपज मंडी में लाने को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है. व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में आवक में तेजी आने की संभावना है. खासकर नवरात्र के साथ मूंग का सीजन जोर पकड़ने की उम्मीद है. इसके बाद बीकानेर मंडी में रोजाना 4 से 5 हजार बोरी तक मूंग पहुंच सकती है.

व्यापारी मोतीलाल सेठिया ने बताया कि इस बार मूंग का समर्थन मूल्य 8,270 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है. मंडी में मूंग के भाव भी लगभग इसी स्तर के आसपास मिल रहे हैं. ऐसे में किसानों को फिलहाल अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव मिल रहा है. उन्होंने बताया कि सीजन अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए शुरुआती दिनों में आवक कम है. खेतों में फसल की कटाई और थ्रेसिंग का काम पूरा होने के साथ मंडी में आवक लगातार बढ़ेगी. सेठिया के अनुसार नवरात्र के साथ आवक में बड़ा इजाफा होने की संभावना है. उस दौरान बीकानेर मंडी में प्रतिदिन करीब 4 से 5 हजार बोरी तक मूंग आने की उम्मीद है. इससे मंडी में कारोबार भी तेज होगा और मूंग के सीजन की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी.

मंडी में नई मूंग की आवक शुरू (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: बीकानेर अनाज मंडी में शुरू हुई मूंगफली की आवक, किसान बोले MSP खरीद को लेकर सरकार करे ठोस काम

अभी कमजोर है आवक: मंडी में फिलहाल करीब 400 बोरी के आसपास आवक हो रही है. व्यापारियों के अनुसार यह सामान्य सीजन की तुलना में काफी कम है, लेकिन इसकी वजह सीजन का शुरुआती दौर होना है. अभी सभी क्षेत्रों से फसल की कटाई पूरी नहीं हुई है. जैसे जैसे किसान खेतों से फसल निकालकर मंडी तक पहुंचाएंगे, आवक बढ़ने लगेगी. नवरात्र के बाद मंडी में आवक में तेजी आने की उम्मीद है.

Bikaner Krishi Mandi Moong Season
बीकानेर अनाज मंडी में मूंग की ढेरी (ETV Bharat Bikaner)

मानसून की कमी का फसल पर असर: व्यापारी हंसराज सारस्वत ने बताया कि इस बार मूंग की फसल पर मौसम का असर देखने को मिला है. मानसून की कमी के चलते कई क्षेत्रों में फसल प्रभावित हुई है. बारिश की कमी के कारण उत्पादन पर असर पड़ा है और यही वजह है कि बाजार में भाव में तेजी दिखाई दे रही है. उन्होंने बताया कि पिछले सीजन की तुलना में इस बार मूंग करीब 1,500 रुपए प्रति क्विंटल तेज चल रही है. हालांकि अभी आवक शुरुआती स्तर पर है, इसलिए आगे बाजार में भाव किस स्तर पर टिकते हैं, यह नई फसल की वास्तविक आवक और मांग पर निर्भर करेगा.

Bikaner Krishi Mandi Moong Season
बीकानेर कृषि मंडी में व्यापारी और किसान (ETV Bharat Bikaner)

पढ़े: बीकानेर अनाज मंडी में हर दिन हो रही करीब एक लाख बोरी मूंगफली की आवक, कृषि विधयेक का नहीं असर

9 हजार रुपए तक पहुंचने का अनुमान: हंसराज सारस्वत ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले दिनों में भाव में और तेजी की संभावना है. यदि फसल की आवक अनुमान से कम रही और बाजार में मांग बनी रही तो मूंग के भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकते हैं. हालांकि नवरात्र के बाद मंडी में जब बड़ी मात्रा में आवक शुरू होगी, तब बाजार की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. आवक बढ़ने के साथ भाव पर इसका असर भी देखने को मिल सकता है.

बीकानेर कृषि मंडी में मूंग का कारोबार शुरू
बीकानेर कृषि मंडी में मूंग का कारोबार शुरू (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

किसानों की नजर भाव और आवक पर: मूंग की नई फसल के सीजन में फिलहाल किसानों की नजर दो बातों पर है. मंडी में मिलने वाला भाव और आने वाले दिनों में बढ़ने वाली आवक. समर्थन मूल्य 8,270 रुपए होने के बीच बाजार भाव इसके आसपास बने रहने से किसानों को राहत है. वहीं पिछले साल की तुलना में भाव में तेजी होने से भी किसानों की उम्मीदें बढ़ी हैं. आने वाले दिनों में यदि मंडी में अनुमान के मुताबिक 4 से 5 हजार बोरी रोजाना मूंग पहुंचती है तो बीकानेर मंडी में मूंग का कारोबार पूरी तरह रफ्तार पकड़ लेगा. इसके साथ ही यह भी साफ होगा कि बड़ी आवक के बाद बाजार भाव किस दिशा में जाता है.

नवरात्र के साथ तेजी: फिलहाल मूंग का सीजन शुरुआती चरण में है. करीब 400 बोरी की वर्तमान आवक आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ने की संभावना है. व्यापारियों का मानना है कि नवरात्र के साथ मंडी में मूंग की आवक और कारोबार दोनों में तेजी आएगी. वहीं किसान भी बाजार के भाव पर नजर रखते हुए अपनी उपज मंडी में लाने की तैयारी में हैं.

Last Updated : September 24, 2026 at 9:58 AM IST

TAGGED:

बीकानेर कृषि उपज मंडी
बीकानेर नई मूंग की आवक
BIKANER MOONG SEASON
MOONG MSP 8270 PRICE
BIKANER KRISHI MANDI MOONG SEASON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.