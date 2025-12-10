ETV Bharat / state

Ground Report : प्रदूषण से बिगड़े इस गांव के हालात, लोगों ने किया स्कूलों का बहिष्कार

गांव के पूर्व सरपंच कान सिंह सिसोदिया का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना जरूरी है. हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो. इसके लिए रीको और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ करे, लेकिन अबतक केवल आश्वासन मिले और आज भी आश्वासन ही मिल रहे हैं. गांव के पूर्व सरपंच पुरनाराम का कहना है कि आबादी क्षेत्र के नजदीक होने के चलते इस औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों से निकलने वाले धुएं से गांव के लोग बीमार हो गए हैं और मैं खुद भी बीमार हूं और हम दवाइयां ले रहे हैं. गांव में पहले बीमारियां नहीं थीं, लेकिन अब कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं.

स्कूलों का बहिष्कार : इस गांव की कहानी कुछ अलग है. यहां के लोगों ने बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बार-बार जिम्मेदारों को अवगत कराने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर अब गांधीवादी तरीके से विरोध का नया रास्ता निकाला है. गांव के लोगों ने आपस में तय किया और अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया, यानि की स्कूल का बहिष्कार. गांव वालों का कहना है कि जब तक इस परेशानी का हल नहीं निकलेगा और टेबल पर समाधान नहीं होगा, तब तक विरोध जारी रहेगा और आने वाले दिनों में और भी विरोध के तरीके देखने को मिलेंगे.

बीकानेर: देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य इलाकों में प्रदूषण को लेकर चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर टिप्पणी की है. इन सबके बीच बीकानेर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खारा गांव एक बार फिर बढ़ते प्रदूषण को लेकर चर्चा में है.

स्कूलों में दिखा असर : गांव में सरकारी और निजी मिलाकर कुल 5 से ज्यादा स्कूल हैं, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल में भी बच्चों की उपस्थिति 90% तक कम हो गई है. गांव की एक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अजीज कहते हैं कि स्कूल में 446 बच्चे हैं, लेकिन 60-65 बच्चे 2 दिन से आ रहे हैं. इस बारे में अधिकारियों को अवगत करा दिया है. हालांकि, स्कूल नियमित चल रहा है और कक्षाएं लग रही हैं. गांव वालों को भी परीक्षा समय नजदीक होने के चलते समझाया गया है.

घरों तक प्रदूषण और पाउडर की गर्द : वहीं, आबादी क्षेत्र के नजदीक होने के चलते इस औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले धुएं और POP के पाउडर की गर्द साफ तौर पर घरों, पेड़ों और अन्य जगहों पर देखी जा सकती है. ग्रामीण सुरेश पारीक का कहना है कि ईंधन के रूप में जिस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, उससे ज्यादा धुआं होता है और वह प्रतिबंधित है. साथ ही उन्होंने कहा कि धुएं के चलते कई किलोमीटर तक का क्षेत्र पूरी तरह से प्रदूषण की जद में है और घरों में पाउडर की गर्द आपको साफ तौर पर दिख सकती है, जो हवा के साथ हमारी सांसों में जा रही है.

मानक स्तर से कई गुना प्रदूषण : पिछले साल भी ग्रामीणों ने इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में एक टीम जयपुर से आई और उस वक्त तीन दिन तक यहां के हालात देखे. उस वक्त टीम ने पीएम-10 (पार्टिकुलेट मैटर) की मात्रा मानक से कई गुना तक ज्यादा पाई. वहीं, बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद ठकराल का कहना है कि अस्पताल के श्वसन रोग विभाग में खारा से मरीज आते हैं और उनमें स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों से संबंधित लोग हैं. हालांकि, उन्होंने भी कहा कि पीओपी फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं भी अस्थमा का एक कारण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता.

व्यापारी बोले- आंदोलन और राजनीतिक नहीं हो, हम सहयोग को तैयार : इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष परविंदर सिंह राठौड़ का कहना है कि यदि किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो ग्रामीणों के साथ बैठकर हम समस्या के समाधान के लिए संकल्पित हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी सबकी है. केवल इंडस्ट्रीज को बंद करना एक हल नहीं है. उन्होंने कहा कि ईंधन के रूप में पलर का इस्तेमाल हो रहा है. वह पराली नहीं है, क्योंकि पराली पर तो रोक लगाई हुई है.

फैक्ट्रियों में क्षमता से ज्यादा प्रोडक्शन ड्रम को लेकर उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कुछ है तो हम लोग प्रशासन के साथ बैठकर ग्रामीणों के साथ वहां स्थानीय स्तर पर पौधारोपण और दूसरी चीजों के लिए तैयार हैं, लेकिन सड़कों का निर्माण या संसाधन या डेवलपमेंट करने का काम भी रीको का है. बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी का कहना है कि आपसी सामंजस्य जरूरी है और व्यापारी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और रीको को भी इसमें साथ आना होगा और हमने भी इस संबंध में जिला कलेक्टर से मुलाकात की है.

सबको साथ लेकर करेंगे बात : उधर इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि का कहना है कि उन तक यह बात आई है. उन्होंने कहा कि रीको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, व्यापारी और स्थानीय लोगों को साथ लेकर इस संबंध में जल्द ही चर्चा कर रास्ता निकालेंगे.