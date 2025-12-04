ETV Bharat / state

खारा गांव में सासों पर संकट, परिजन बोले- बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल

बीकानेर का खारा गांव एक बार फिर चर्चा में है. यहां ग्रामीण प्रदूषण से परेशान हो गए हैं. पढ़िए...

ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन
ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 6:54 PM IST

बीकानेर : बीकानेर का खारा गांव काफी ज्यादा प्रदूषित है. एक साल पहले यहां के लोगों ने आवाज उठाई, विरोध जताया तो प्रशासन हरकत में आया. कई दिन तक असर देखने को मिला, लेकिन अब फिर से वही हालात हैं. इसके बाद अब ग्रामीणों ने ग्राम सभा बनाकर आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है. वहीं, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि का कहना है कि वो फिलहाल बीकानेर में नहीं हैं. वापस आकर मामले का पता लगाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल : गुरुवार को बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने पहले जिला कलेक्टर और बाद में संभाग कार्यालय में ज्ञापन दिया. दोनों ही जगह दोनों अधिकारी नहीं मिले, इसलिए कर्मचारियों को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा बता दी और समस्या के निदान की मांग भी की. ग्रामीण विजय सिंह का आरोप है कि 2 साल से हम लोग अपनी पीड़ा को लेकर लगातार प्रशासन तक बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई. अब इस बार हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं. गांव में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि कोई भी रह नहीं सकता. उन्होंने बताया कि यहां सासों पर भी संकट है.

परेशान ग्रामीण यह बोले... (ETV Bharat Bikaner)

ग्रामीण गजे सिंह सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण की चर्चा हर जगह होती है, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण से ज्यादा प्रदूषण खड़ा में है. इसपर कोई बात नहीं करता. बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है. उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को पत्र दे दिया है और सोमवार से हम अपने गांव में बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे. हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर ग्रामीण गांव से पलायन करेंगे और बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय पर पड़ाव डालेंगे. ग्रामीण विजय सिंह का कहना है कि पहले भी इस बात को लेकर चर्चा हुई और आज भी वही हालत हैं. हालात यह है गांव में कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता.

यह है मामला : इस पूरे गांव की परेशानी यह है कि सालों पहले यहां रीको की ओर से औद्योगिक क्षेत्र बसाया गया था और मिनरल जोन में POP की फैक्ट्रियां स्थापित हुई थी. मिनरल जोन और आबादी क्षेत्र एकदम एक दूसरे से सटे हुए हैं, जिसके चलते फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और प्लास्टर ऑफ पेरिस की गर्द उड़ते हुए लोगों की घरों तक पहुंचती है. इस प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लग गई है. पिछले साल नवंबर में भी इस तरह का मामला उठा था. तब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम या आई थी और उसने भी मानक स्तर पर यहां वायु प्रदूषण के स्तर को बहुत ज्यादा माना था. तब यहां की सड़कों पर टैंकर से पानी का छिड़काव किया गया. फैक्ट्री को भी रात को बंद करने के आदेश भी दिए गए. कुछ दिन बाद ही स्थिति पहले जैसी हो गई है और अब लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं.

