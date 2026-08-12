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बीकानेर की बेटियों ने छुआ आसमान: 90% अंक लाने पर सरकारी स्कूल की छात्राओं को कराई हवाई यात्रा

बीकानेर के खाजूवाला में सरकारी स्कूल की टॉपर छात्राओं प्रियंका और कविता को 90% से अधिक अंक लाने पर हवाई यात्रा कराई गई.

मेधावी छात्राओं को कराई हवाई यात्रा
मेधावी छात्राओं को कराई हवाई यात्रा (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 1:47 PM IST

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बीकानेर: जब मेहनत को सही उड़ान मिलती है, तो सपने सचमुच आसमान छूने लगते हैं. बीकानेर के खाजूवाला में दो ग्रामीण बेटियों ने जब अपनी पढ़ाई के दम पर जयपुर एयरपोर्ट से पहली बार बादलों के पार उड़ान भरी, तो उनका रोमांच देखने लायक था. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 25 केवाईडी प्रशासन ने परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाली मेधावी छात्राओं प्रियंका और कविता के कड़े परिश्रम को केवल कागजी प्रशंसा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें जीवन भर याद रहने वाला हवाई सफर का तोहफा देकर अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा की एक नई मिसाल पेश की है.

प्रियंका और कविता को हवाई यात्रा का अवसर: विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार अटल ने बताया कि विद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने के लिए पहले ही एक संकल्प लिया था. इसके तहत यह तय किया गया था कि जो भी विद्यार्थी 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा. इसी वादे को निभाते हुए प्रियंका और कविता को हवाई यात्रा का अवसर दिया गया. विद्यालय का मानना है कि बच्चों की कड़ी मेहनत को केवल प्रशंसा तक सीमित रखने के बजाय उन्हें ऐसा अनुभव दिया जाना चाहिए, जो उनके जीवन में लंबे समय तक प्रेरणा का काम करे.

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छात्राओं ने पहली बार की हवाई यात्रा: प्रियंका और कविता के लिए यह हवाई यात्रा बेहद खास और यादगार रही. जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर विमान में सवार होने और आसमान में उड़ान भरने तक दोनों छात्राओं में कौतूहल और उत्सुकता बनी रही. छात्राओं ने पहली उड़ान के इस अनुभव को अपनी शैक्षणिक मेहनत का सबसे सुखद परिणाम बताया. इस यात्रा के दौरान विद्यालय स्टाफ की प्रतिनिधि सुमन देवी भी दोनों छात्राओं के साथ मौजूद रहीं, जिन्होंने पूरी यात्रा में बच्चियों का उत्साह बढ़ाया और उनका मार्गदर्शन किया. छात्राओं की पूरी यात्रा का खर्चा स्कूल स्टॉफ ने मिलकर उठाया है.

अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा: विद्यालय प्रशासन की इस अनूठी पहल की छात्राओं के परिवारजनों और ग्रामीणों ने भी खुले दिल से सराहना की है. ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को इस तरह का बड़ा अवसर मिलना पूरे इलाके के लिए गौरव की बात मानी जा रही है. प्रियंका और कविता की यह हवाई यात्रा अब विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी एक मिसाल बन गई है. विद्यालय की ओर से अब इन छात्राओं के अनुभवों को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा करने की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि बाकी बच्चे भी इससे प्रेरित हो सकें.

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प्रतिभाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना: प्राचार्य मनोज कुमार अटल ने इस पहल पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप सही प्रोत्साहन और अवसर उपलब्ध करवाए जाएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय प्रशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी पाठ्यक्रम तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें नए अनुभवों से जोड़कर उनके आत्मविश्वास को मजबूत करना भी है. मेधावी विद्यार्थियों को हवाई यात्रा करवाने का निर्णय इसी दूरगामी सोच का हिस्सा है.

विद्यार्थियों के सपनों को मिलेंगे पंख: इस अनूठी पहल के माध्यम से शिक्षा के साथ प्रोत्साहन और व्यावहारिक अनुभव को जोड़कर विद्यालय ने ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए नए पंख देने का प्रयास किया है. विद्यालय प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक कदम के बाद स्कूल के अन्य विद्यार्थी भी 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ पढ़ाई में और अधिक लगन से जुटेंगे, जिससे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा.

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