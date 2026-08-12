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बीकानेर की बेटियों ने छुआ आसमान: 90% अंक लाने पर सरकारी स्कूल की छात्राओं को कराई हवाई यात्रा

बीकानेर: जब मेहनत को सही उड़ान मिलती है, तो सपने सचमुच आसमान छूने लगते हैं. बीकानेर के खाजूवाला में दो ग्रामीण बेटियों ने जब अपनी पढ़ाई के दम पर जयपुर एयरपोर्ट से पहली बार बादलों के पार उड़ान भरी, तो उनका रोमांच देखने लायक था. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 25 केवाईडी प्रशासन ने परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाली मेधावी छात्राओं प्रियंका और कविता के कड़े परिश्रम को केवल कागजी प्रशंसा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें जीवन भर याद रहने वाला हवाई सफर का तोहफा देकर अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा की एक नई मिसाल पेश की है.

प्रियंका और कविता को हवाई यात्रा का अवसर: विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार अटल ने बताया कि विद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने के लिए पहले ही एक संकल्प लिया था. इसके तहत यह तय किया गया था कि जो भी विद्यार्थी 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा. इसी वादे को निभाते हुए प्रियंका और कविता को हवाई यात्रा का अवसर दिया गया. विद्यालय का मानना है कि बच्चों की कड़ी मेहनत को केवल प्रशंसा तक सीमित रखने के बजाय उन्हें ऐसा अनुभव दिया जाना चाहिए, जो उनके जीवन में लंबे समय तक प्रेरणा का काम करे.

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छात्राओं ने पहली बार की हवाई यात्रा: प्रियंका और कविता के लिए यह हवाई यात्रा बेहद खास और यादगार रही. जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर विमान में सवार होने और आसमान में उड़ान भरने तक दोनों छात्राओं में कौतूहल और उत्सुकता बनी रही. छात्राओं ने पहली उड़ान के इस अनुभव को अपनी शैक्षणिक मेहनत का सबसे सुखद परिणाम बताया. इस यात्रा के दौरान विद्यालय स्टाफ की प्रतिनिधि सुमन देवी भी दोनों छात्राओं के साथ मौजूद रहीं, जिन्होंने पूरी यात्रा में बच्चियों का उत्साह बढ़ाया और उनका मार्गदर्शन किया. छात्राओं की पूरी यात्रा का खर्चा स्कूल स्टॉफ ने मिलकर उठाया है.

अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा: विद्यालय प्रशासन की इस अनूठी पहल की छात्राओं के परिवारजनों और ग्रामीणों ने भी खुले दिल से सराहना की है. ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को इस तरह का बड़ा अवसर मिलना पूरे इलाके के लिए गौरव की बात मानी जा रही है. प्रियंका और कविता की यह हवाई यात्रा अब विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी एक मिसाल बन गई है. विद्यालय की ओर से अब इन छात्राओं के अनुभवों को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा करने की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि बाकी बच्चे भी इससे प्रेरित हो सकें.