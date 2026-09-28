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बीकानेर: रोहित गोदारा गैंग के नाम पर ज्वेलर को धमकी, वीरेंद्र चारण ने मांगे 5 करोड़ रुपए, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस विदेशी नंबर और व्हाट्सऐप अकाउंट की जानकारी जुटाने के साथ ही वॉयस मैसेज की भी जांच कर रही है.

Nayashahar Police Station
नयाशहर पुलिस स्टेशन (Etv Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 4:29 PM IST

4 Min Read
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बीकानेर: जिले में एक बार फिर गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के नाम पर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. नयाशहर थाना क्षेत्र के एक ज्वेलर को विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप कॉल कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई. फिरौती मांगने वाले ने खुद को वीरेंद्र चारण बताया और धमकी भरे कॉल के बाद 57 सेकंड का वॉयस मैसेज भी भेजा. डरे हुए व्यापारी ने तुरंत नयाशहर थाना पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बीकानेर में पिछले तीन वर्षों में गैंगस्टर के नाम पर फिरौती मांगने का यह छठा मामला है, जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल है.

शाम को आया विदेशी नंबर से कॉल: नयाशहर थानाधिकारी सुरजीत कुमार ने बताया कि ज्वेलर जुगल नारायण सोनी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 26 सितंबर की शाम 4:52 बजे उनके मोबाइल पर विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आया. कॉल करने वाले ने अपना नाम वीरेंद्र चारण बताया. उसकी व्हाट्सऐप आईडी अंग्रेजी में 'जय बाबेरी' नाम से थी. करीब एक मिनट तक हुई बातचीत में कॉल करने वाले ने 5 करोड़ रुपये की मांग की. बताया गया कि कॉल के दौरान आरोपी ने खुद को रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा बताते हुए धमकी दी. कॉल समाप्त होने के कुछ देर बाद ज्वेलर के मोबाइल पर एक वॉयस मैसेज भी भेजा गया.

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57 सेकंड के मैसेज में भी दोहराई फिरौती की मांग: पुलिस के अनुसार, भेजे गए 57 सेकंड के वॉयस मैसेज में भी 5 करोड़ रुपए देने की मांग की गई. मैसेज में कॉल करने वाले ने कथित तौर पर कहा कि उसने अपने साथियों के साथ गैंग बना रखी है और गैंग के नाम से वसूली की जाती है. शिकायत के आधार पर नयाशहर थाना पुलिस ने वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामले की जांच थानाधिकारी सुरजीत कुमार कर रहे हैं. पुलिस विदेशी नंबर और व्हाट्सऐप अकाउंट की जानकारी जुटाने के साथ ही वॉयस मैसेज की भी जांच कर रही है.

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बीकानेर में पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले: रोहित गोदारा गैंग के नाम पर बीकानेर के व्यापारियों को धमकी देकर फिरौती मांगने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. पिछले करीब तीन वर्षों में अब तक छह व्यापारियों से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले सामने आने की बात कही जा रही है. 7 जून 2023 को जुगल राठी से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. इसी दिन सुखदेव चायल के घर फायरिंग कर 5 करोड़ रुपए की मांग का मामला भी सामने आया था. इसके बाद जनवरी 2024 में रिकबचंद जैन, जुलाई 2025 में पीयूष संगारी और 8 जुलाई को एक अन्य व्यापारी से धमकी देकर 5 करोड़ रुपये की मांग किए जाने के मामले सामने आए. वहीं, श्रीडूंगरगढ़ के एक व्यापारी को गैस सिलेंडर फेंककर कार्यालय उड़ाने और परिवार की हत्या करने की धमकी देकर भी 5 करोड़ रुपए मांगे जा चुके हैं.

पुलिस के सामने चुनौती, पुराने मामलों से भी जोड़कर जांच: पुलिस के अनुसार वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा के खिलाफ बीकानेर के अलग-अलग थानों में पहले से कई मामले दर्ज हैं. इनमें फिरौती से जुड़े प्रकरण भी शामिल हैं.

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