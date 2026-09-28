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बीकानेर: रोहित गोदारा गैंग के नाम पर ज्वेलर को धमकी, वीरेंद्र चारण ने मांगे 5 करोड़ रुपए, पुलिस जांच में जुटी

नयाशहर पुलिस स्टेशन ( Etv Bharat Bikaner )

बीकानेर: जिले में एक बार फिर गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के नाम पर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. नयाशहर थाना क्षेत्र के एक ज्वेलर को विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप कॉल कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई. फिरौती मांगने वाले ने खुद को वीरेंद्र चारण बताया और धमकी भरे कॉल के बाद 57 सेकंड का वॉयस मैसेज भी भेजा. डरे हुए व्यापारी ने तुरंत नयाशहर थाना पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बीकानेर में पिछले तीन वर्षों में गैंगस्टर के नाम पर फिरौती मांगने का यह छठा मामला है, जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल है.