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बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव 8 जनवरी से, भव्य बनाने के लिए होंगे कई नवाचार, कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की

8 से 10 जनवरी तक सजेगा अंतरराष्ट्रीय मेले का रंग ( ETV Bharat Bikaner file photo )

बीकानेर: इस बार अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव 8 से 10 जनवरी 2027 तक आयोजित होगा. उत्सव को भव्य बनाने के लिए विभिन्न नवाचार किए जाएंगे और देशी-विदेशी पर्यटकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा. जिला कलेक्टर निशान्त जैन ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए उत्सव के वैश्विक प्रचार-प्रसार, शहर की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और पर्यटकों के लिए होम स्टे व गेस्ट हाउस की सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए. वहीं, 7 और 8 जनवरी को ग्रामीण हाट में बीकानेरी भुजिया महोत्सव आयोजित होगा.