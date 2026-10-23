बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव 8 जनवरी से, भव्य बनाने के लिए होंगे कई नवाचार, कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की
जिला कलेक्टर ने नगर निगम की हैरिटेज सेल को शीघ्र शुरू करने और इससे संबंधित बायलॉज को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए.
Published : October 23, 2026 at 9:10 PM IST
बीकानेर: इस बार अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव 8 से 10 जनवरी 2027 तक आयोजित होगा. उत्सव को भव्य बनाने के लिए विभिन्न नवाचार किए जाएंगे और देशी-विदेशी पर्यटकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा. जिला कलेक्टर निशान्त जैन ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए उत्सव के वैश्विक प्रचार-प्रसार, शहर की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और पर्यटकों के लिए होम स्टे व गेस्ट हाउस की सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए. वहीं, 7 और 8 जनवरी को ग्रामीण हाट में बीकानेरी भुजिया महोत्सव आयोजित होगा.
अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर की विशिष्ट पहचान: जिला कलेक्टर निशान्त जैन ने पर्यटन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर को विशिष्ट पहचान दिलाने वाला महत्वपूर्ण आयोजन है. इसकी रूपरेखा को जल्द अंतिम रूप दिया जाए, ताकि तैयारियां समय पर पूरी हो सकें. उन्होंने उत्सव का वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने और पारंपरिक प्रचार माध्यमों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए. बैठक में पर्यटन विकास की संभावनाओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई.
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बीकानेरी भुजिया महोत्सव भी होगा: बीकानेर की पहचान से जुड़े भुजिया उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 7 और 8 जनवरी को ग्रामीण हाट में बीकानेरी भुजिया महोत्सव आयोजित किया जाएगा. जिला कलेक्टर ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से आयोजित इस महोत्सव में भुजिया निर्माण, पैकेजिंग और विपणन का प्रायोगिक प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही व्यापारियों और निर्माताओं को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा और उद्योग से जुड़े विषयों पर संवाद होगा. इसका उद्देश्य बीकानेरी भुजिया की पहचान को बढ़ावा देने के साथ उद्योग से जुड़े लोगों को उपयोगी जानकारी और अनुभव साझा करने का अवसर देना है.
हैरिटेज संरक्षण के लिए सेल जल्द शुरू करने के निर्देश: बैठक में शहर की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण का मुद्दा भी उठा. जिला कलेक्टर ने नगर निगम की हैरिटेज सेल को शीघ्र शुरू करने और इससे संबंधित बायलॉज को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बीकानेर की ऐतिहासिक इमारतों और विरासत के संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को गति दी जाए. इसके अलावा पर्यटकों के ठहरने की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए होम स्टे और गेस्ट हाउस की संख्या बढ़ाने सहित पर्यटन से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई.
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