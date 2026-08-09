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बीकानेर में सीनियर राज्य तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज, अर्जुन अवार्डी रजत चौहान ने 712 अंकों के साथ बनाया नया रिकॉर्ड

खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का प्रयास : प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि यह बीकानेर के लिए गर्व की बात है कि यहां प्रदेश की प्रतिष्ठित सीनियर राज्य तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के लिए पहले ही डीए की घोषणा किया जाना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने आयोजकों को बीकानेर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए बधाई दी और कहा कि शहर में बेहतर खेल वातावरण तैयार करने के लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए.

​रजत चौहान ने 712 अंक हासिल कर बनाया नया राज्य रिकॉर्ड : ​प्रतियोगिता के पहले ही दिन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, अर्जुन अवार्डी और डीवाईएसपी रजत चौहान ने अपनी छाप छोड़ी. उन्होंने रिकर्व व कंपाउंड वर्ग की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए 720 में से रिकॉर्ड 712 अंक हासिल किए. इसके साथ ही उन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नया राज्य स्तरीय कीर्तिमान स्थापित कर दिया. उनकी इस उपलब्धि पर मैदान में मौजूद खिलाड़ियों और दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया.

​पहली बार फ्लड लाइट की रोशनी में हुआ मुकाबला : ​इस बार की सीनियर राज्य तीरंदाजी चैंपियनशिप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है. प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ जब तीरंदाजी प्रतियोगिता के मुकाबले रात के समय दूधिया रोशनी यानी फ्लड लाइट्स में आयोजित किए गए. अमूमन क्रिकेट या फुटबॉल मैचों में देखने को मिलने वाली इस व्यवस्था ने खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों दोनों को एक अद्भुत और नया अनुभव दिया. रात के सन्नाटे में झिलमिलाती रोशनी के बीच जब तीरंदाजों ने टारगेट पर सटीक निशाने साधे, तो मैदान का माहौल देखने लायक था.

बीकानेर: राजस्थान तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में शनिवार को बीकानेर के रेलवे ग्राउंड में सीनियर राज्य तीरंदाजी चैंपियनशिप-2026 का भव्य आगाज हुआ. इस प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक जेठानंद व्यास ने तीर चलाकर किया. जैसे ही विधायक का तीर सीधे निशाने पर जाकर लगा, पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रदेश के कोने-कोने से नामचीन तीरंदाज बीकानेर पहुंचे हैं.

राजस्थान तीरंदाजी संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जोशी ने कहा कि बीकानेर में इससे पहले भी नौ बार राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है. शहर में तीरंदाजी को लेकर युवाओं में लगातार उत्साह बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि बीकानेर पहले भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई सफल खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर चुका है. इस बार भी खिलाड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं और उम्मीद है कि यह चैंपियनशिप खिलाड़ियों तथा दर्शकों के लिए यादगार साबित होगी.

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राजस्थान में मजबूत हो रहा तीरंदाजी का माहौल : प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने की. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में तीरंदाजी का खेल लगातार मजबूत हुआ है। प्रदेश के तीरंदाज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन और संघ के निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि राजस्थान ने तीरंदाजी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. राज्य में प्रतिभाओं को बेहतर मंच और सुविधाएं मिलने से आने वाले समय में और बेहतर परिणाम सामने आएंगे.

बीकानेर से तैयार हो रहे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी : आयोजन सचिव एवं भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच अनिल जोशी ने कहा कि बीकानेर ने राजस्थान में तीरंदाजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यहां के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल आयोजनों ने प्रदेश में इस खेल को नई दिशा दी है. उन्होंने कहा कि बीकानेर लगातार ऐसे खिलाड़ी तैयार कर रहा है, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. इस प्रतियोगिता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आगामी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए राजस्थान टीम का चयन किया जाएगा. ऐसे में प्रत्येक खिलाड़ी के लिए यह प्रतियोगिता अपनी प्रतिभा साबित करने का महत्वपूर्ण अवसर है.

पहले दिन रिकर्व और कंपाउंड वर्ग में हुए मुकाबले : रेलवे ग्राउंड में पहले दिन रिकर्व और कंपाउंड वर्ग की महिला एवं पुरुष श्रेणियों में रैंकिंग के विभिन्न राउंड के मुकाबले आयोजित किए गए खिलाड़ियों ने निर्धारित दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहतर स्कोर हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया.

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रिकर्व पुरुष वर्ग में नागौर के महेश कुमावत ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि यशवंत कुमावत दूसरे और बाड़मेर के कृष कुमार तीसरे स्थान पर रहे।

कंपाउंड पुरुष वर्ग में सीकर के रजत चौहान प्रथम, हनुमानगढ़ के आर्यन पारीक द्वितीय और सीकर के मुकुल शर्मा तृतीय स्थान पर रहे।

कंपाउंड महिला वर्ग में धौलपुर की प्रिया गुर्जर ने पहला स्थान प्राप्त किया। सीकर की शिवानी दूसरे और सीकर की स्वाति दुदवाल तीसरे स्थान पर रहीं।

वहीं रिकर्व महिला वर्ग में अमनदीप कौर ने पहला स्थान हासिल किया। हरप्रीत कौर दूसरे और गंगानगर की कल्पना रैगर तीसरे स्थान पर रहीं।

रविवार को भी जारी रहेगा मुकाबलों का दौर : आयोजन सचिव अनिल जोशी ने बताया कि प्रतियोगिता के मुकाबले रविवार को भी जारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि दो दिवसीय आयोजन में प्रदेश भर के करीब साढ़े चार सौ से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. रविवार को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम में जगह बनाने को लेकर खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी. रविवार के मुकाबलों में तीरंदाज अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने तथा राष्ट्रीय स्तर की टीम में स्थान पक्का करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे.

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