Bikaner Girl Murder : आरोपी गिरफ्तार, मांगों पर लिखित आश्वासन के बाद बनी सहमति

बीकानेर: मासूम बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और अन्य मांगों को लेकर चल रहा धरना मंगलवार दोपहर सहमति के बाद खत्म हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आंदोलन कर रहे लोग पीड़ित परिवार को एक करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे. इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ वार्ता शुरू हुई. वार्ता के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पहले से मौजूद पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, कांग्रेस नेता महेंद्र गहलोत और सहित अन्य लोग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे.

बात से बनी बात : इस दौरान पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने मामले में पहल करते हुए सरकार स्तर पर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया. वहीं, प्रशासन की ओर से आंदोलनकारी की मांगों के अनुरूप सरकार को प्रस्तावित निर्णय का लिखित पत्र दिया गया, जिसमें एक करोड़ रुपए का मुआवजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को चलाने और पीड़ित परिवार की एक सदस्य को नौकरी की मांग थी. इसके अलावा पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, श्याम सिंह भाटी सहित अन्य लोगों में अपनी तरफ से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और मौके पर ही 60 लाख रुपए की घोषणा हो गई.

सहमति के बाद पोस्टमार्टम : पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि प्रशासन और पुलिस के आलाधिकारियों के साथ सभी लोगों की बैठक हुई और बैठक में सहमति बनी. अब आंदोलन को समाप्त किया जा रहा है.