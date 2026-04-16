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बीकानेर स्थापना दिवस : पूर्व महाराजा का ड्राइविंग लाइसेंस, रियासत के पहले रेडियो लाइसेंस भी प्रदर्शित

बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, अपने स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित दरबार के दौरान ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर स्थापना दिवस के मौके पर खास प्रदर्शनी (ETV Bharat Bikaner)

बीकानेर का पहला रेडियो लाइसेंस : बीकानेर की सुदर्शन कला दीर्घा में बीकानेर शहर के 539वें स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. प्रदर्शनी के पहले दिन लोगों में इसको लेकर उत्साह देखने को मिला. रियासतकाल के सिक्के, नोट या पत्र यह सब हमने देखे और सुने हैं, लेकिन इस प्रदर्शनी में अपनी रियासत के पहले रेडियो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस को भी प्रदर्शित किया गया है.

बीकानेर : बीकानेर नगर का 539वां स्थापना दिवस अक्षय द्वितीया को है. 19 अप्रैल को बीकानेर स्थापना दिवस से पहले बीकानेर के सुदर्शन कला दीर्घा में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. यह अपने आप में एक अनूठी प्रदर्शनी कही जा सकती है. बीकानेर के एक एंटीक आइटम के संग्रहकर्ता ने इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जो लोगों के लिए कौतूहल और उत्सुकता का विषय है.

इस प्रदर्शनी के आयोजक और एंटीक आइटम के संग्रहकर्ता किशन लाल सोनी ने बताया कि वह पिछले 20 सालों से इस काम को कर रहे हैं. शुरुआत में सिक्कों का कलेक्शन किया और धीरे-धीरे रुचि बढ़ी तो इस तरह के आइटम एकत्र करने लग गए.

बीकानेर स्थापना दिवस के मौके पर लगी है प्रदर्शनी (ETV Bharat GFX)

आज आयोजित इस प्रदर्शनी में बीकानेर का पहला रेडियो लाइसेंस और बीकानेर के महाराजा रहे और पूर्व सांसद करणी सिंह का ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदर्शित किया गया है. इस प्रदर्शनी में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिए जाने की प्रकाशित खबर की कटिंग पेज भी प्रदर्शित की गई है.

महाराजा सरदार सिंह, बीकानेर रियासत के राठौड़-राजपूत शासक (ETV Bharat Bikaner)

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इतिहास से जुड़ी चीज भी : बीकानेर रियासत में तत्कालीन समय में काम आने वाली खाता-बही, नोट, सिक्के, पुराने चेक और बीकानेर के 100 साल के मौके पर निकाली गई विशेष पुस्तिका का भी प्रदर्शन किया गया है. रियासत काल के समय 1928 में बीकानेर में फैली चेचक की बीमारी के समय राज दरबार की ओर से जारी किया गया एक्ट और अलग-अलग तरह के कानून को लेकर जारी किए गए एक्ट की मूल प्रति भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई है.

महाराजा गंगा सिंह की तस्वीर (ETV Bharat Bikaner)

किशन लाल सोनी कहते हैं कि इस प्रदर्शनी के आयोजन में अलग-अलग तरह की चीजों का संग्रह है. कई बार लोगों ने उनके शौक और जुनून को देखते हुए अपने स्तर पर ऐसी चीजें दी, जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं. कई बार अलग-अलग लोगों से इन चीजों को खरीद भी है.