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539वां स्थापना दिवस मना रहा बीकानेर, जानिए क्या है शहर के गौरव से जुड़ी 'चंदा उड़ाने' की परंपरा

बीकानेर शहर की स्थापना से आज तक दो दिन अक्षय द्वितीया और तृतीया पर बीकानेर में पतंगबाजी की परंपरा निभाई जाती है.

चंदा बनाते कलाकार
चंदा बनाते कलाकार (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 2:33 PM IST

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बीकानेर : रविवार को बीकानेर अपना 539वां जन्मदिन मनाएगा. स्थापना के इतने साल बाद भी बीकानेर अपनी एक परंपरा को आज भी निभा रहा है. इस शहर में आज भी 'चंदा उड़ाने' की परंपरा पूरी शिद्दत से निभाई जा रही है, हालांकि, चंदा की जगह आज पतंगों ने ले ली है.

बीकानेर की स्थापना के समय बना दोहा 'पन्द्रह सौ पैंतालवै सुद वैसाख सुमेर…थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर' का अर्थ है कि विक्रम संवत 1545 में वैशाख माह की द्वितीया तिथि को राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी. उस समय बीकाजी टेकरी से 'चंदा' उड़ाकर आसपास के क्षेत्रों को संदेश दिया गया था, जो बाद में परंपरा बन गई. बीकानेर के साहित्यकार और इतिहास से जुड़े कमल रंगा कहते हैं कि उस वक्त बीकानेर शहर की परिधि यानी की सीमा क्षेत्र में जहां-जहां यह विशेष पतंग (जिसे हम चंदा कहते हैं) गिरी थी, वहां-वहां बीकानेर में चार दिवारी बनवाई गई. यह बीकानेर शहर की सीमा थी.

बीकानेर स्थापना दिवस पर विशेष (ETV Bharat Bikaner)

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आज चंदे के स्थान पर पतंग : राज्यों और शहरों में पतंग को उड़ाने का प्रचलन है. अलग-अलग दिनों में पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन बीकानेर में तेज गर्मी के मौसम में पतंग उड़ने का उदाहरण देश में और कहीं नहीं मिलता. बीकानेर के संस्थापक राव बीका ने बीकानेर स्थापना दिवस पर चंदा उड़कर परंपरा शुरू की थी. धीरे-धीरे बदलते समय में चंदे का स्थान इन पतंगों ने ले लिया. स्थापना दिवस के अवसर पर दो दिन अक्षय द्वितीया और अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर में विशेष उत्सव का माहौल रहता है. दो दिनों तक शहर की छतों पर लोग पतंगबाजी करते नजर आते हैं और आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर जाता है.

'चंदा उड़ाने' की परंपरा
'चंदा उड़ाने' की परंपरा (ETV Bharat GFX)

क्या होता है चंदा : कमल रंगा कहते हैं कि उस वक्त पुरानी खाता बही के काम आने वाले विशेष रूप से पीले कागज और लकड़ी के साथ गोल पतंग सूर्य नुमा बनाई गई और सूट की धागे से पतंग को उड़ाया गया. 'चंदा' बांस और कागज से बना एक विशेष पतंगनुमा ढांचा होता है, जिसे मांझे की जगह रस्सी से उड़ाया जाता है. मान्यता है कि चंदा जितना ऊंचा उड़ता है, शहर का गौरव भी उतना ही बढ़ता है.

बीकानेर स्थापना दिवस
बीकानेर स्थापना दिवस (ETV Bharat GFX)

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कैसे बनी परंपरा? : पिछले 38 सालों से बीकानेर में चंदा बनाने का काम कर रहे कृष्ण चंद्र पुरोहित कहते हैं कि यह शहर से जुड़ा हुआ एक विषय है. आने वाली पीढ़ी भी इस चीज को समझें और हमारी परंपरा को जाने, इसीलिए वो और उनका पूरा परिवार अक्षय द्वितीया और तृतीया के लिए चंदा बनाते हैं. अब चंदा उतना ऊंचा उड़ना संभव नहीं है, क्योंकि लोगों के बड़े-बड़े घर बन गए हैं. यह केवल खुली मैदान में ही उड़ सकता है, इसीलिए परंपरा निर्वाह के लिए जूनागढ़ और लक्ष्मी नाथ मंदिर में परिसर में सांकेतिक रूप से चंदा उड़ाकर इस परंपरा को निभाया जाता है.

गैल किल्लत को लेकर चंदा
गैल किल्लत को लेकर चंदा (ETV Bharat Bikaner)

वह कहते हैं कि पहले के समय में जो चंदा बनता था उसपर तत्कालीन बीकानेर राज्य की गौरवशाली परंपरा और राजा का यश और कीर्ति का बखान होता था. अब धीरे-धीरे बदलते समय में सामाजिक कुरीतियों और दूसरे विषयों को हम इस पर जगह देते हैं. उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जिस तरह से इस साल अरावली पर्वतमाला का मामला सामने आया, ईरान और इजरायल के बीच हुए युद्ध विवाद के बाद गैस की किल्लत का विषय या फिर जागरूकता के लिए बच्चियों को पढ़ाने जैसे दूसरे विषयों को भी हम इस पर जगह देते हैं.

अरावली बचाने को लेकर संदेश
अरावली बचाने को लेकर संदेश (ETV Bharat Bikaner)

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ऐसे पड़ा चंदा नाम : कृष्ण चंद्र पुरोहित कहते हैं कि राव बीका ने परंपरा को शुरू किया था. इसके बाद बीकानेर में बसने वाले अलग-अलग समाजों के लोगों की जातीय पंचायत ने इस परंपरा का निर्वहन सामूहिक रूप से किया. सबसे सहयोग लेकर यह तैयार किया जाता था और स्थानीय भाषा में सहयोग लेने को चंदा कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम चंदा पड़ गया. तब से इसे इसी नाम से जाना जाता है.

चाइनीज मांझे के प्रति जागरूकता का संदेश
चाइनीज मांझे के प्रति जागरूकता का संदेश (ETV Bharat Bikaner)

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