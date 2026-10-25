ETV Bharat / state

बीकानेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 22 हजार किलो खाद्य तेल सीज

22 हजार किलो खाद्य तेल सीज ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/बीकानेर: दीपावली से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में बीकानेर के बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक गोदाम से करीब 22 हजार किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया है. इसमें नेपाल में निर्मित 'CHOICE' ब्रांड का सनफ्लावर ऑयल और 'बाबा रामदेव छाप' सरसों का तेल शामिल है. वहीं, सनफ्लावर ऑयल की लेबलिंग और प्रचार से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है.

गोदाम में मिला हजारों किलो खाद्य तेल: अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने निजी गोदाम का निरीक्षण किया. इस दौरान करीब 22 हजार किलो खाद्य तेल सीज किया गया. खाद्य सुरक्षा दल ने तेल के तीन नमूने भी जांच के लिए लिए हैं. नेपाल में निर्मित CHOICE सनफ्लावर ऑयल की लेबलिंग और प्रचार को लेकर विभाग जांच कर रहा है. कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा दल ने एक ही दिन में बीकानेर के तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. एक निजी से नारियल पेड़ा का एक नमूना लिया गया. वहीं, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित निजी निर्माण इकाई से दो खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए. गोदाम से लिए गए तीन नमूनों को मिलाकर कुल छह नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों के संबंध में संबंधित फर्मों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए जाएंगे.