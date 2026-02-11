ETV Bharat / state

RAJASTHAN BUDGET 2026: बीकानेर संभाग, देशनोक में 750 करोड़ की पेयजल योजना की घोषणा

बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर खर्च किए जाने वाले 500 करोड़ रुपए के बजट में शामिल किया गया है. 2950 करोड़ की लागत से बीकानेर और जैसलमेर में सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है. सोलर पार्क में अधिकांश हिस्सा बीकानेर में आएगा.

बीकानेर: उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को राजस्थान बजट 2026 पेश किया. बजट में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, रोजगार, पर्यावरण, महिला, युवा, किसान, बिजली, तकनीक आदि को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. बीकानेर जिले के देशनोक में पेयजल आपूर्ति को लेकर 750 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है. बीकानेर को पर्यटन दृष्टि से थार सांस्कृतिक सर्किट में जोड़ने की घोषणा की गई है. बीकानेर संभाग को बजट में उम्मीद के मुकाबले कुछ कम मिला है. अब उम्मीद बजट सत्र में होने वाली घोषणाओं पर टिकी है.

इंफ्रा और सड़कों के लिए राशि: बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए और खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में महादेव वाली से 507 हैड तक 9 किलोमीटर की सड़क के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में नगर सेठ लक्ष्मीनाथजी के मंदिर के पास जर्जर पुलिया के पुनर्निर्माण के लिए ढाई करोड़ रुपए की घोषणा की गई है. बीकानेर के लूणकरणसर, सरदारशहर और जसरासर, नापासर बीकानेर के बीच सड़कों का निर्माण कराया जाएगा.

बीकानेर शहर के लालगढ़ में 132 KV का नया जीएसएस के साथ ही बीकानेर के मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में सेक्टर 1 से लेकर 17 तक की नालियों की पुनर्निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. बीकानेर की खड़ा और श्रीगंगानगर के आईजीसी औद्योगिक क्षेत्र के लिए आधारभूत विकास को लेकर 1000 करोड़ की घोषणा है. इसमें प्रदेश के दूसरे औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल हैं. बीकानेर की हल्दीराम कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के आधारभूत संरचना को विकसित करने का प्रावधान भी बजट में किया गया है. प्रदेश के दूसरे अस्पतालों के साथ ही बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इमरजेंसी में कार्यरत स्टाफ की क्षमता संवर्धन के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की स्थापना की जाएगी.

स्कूलों में रोटी मेकर मशीन: प्रदेश के 382 कस्तूरबा विद्यालयों में रोटी मेकर मशीन लगाई जाएगी. कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्कूल संबंधी सारी जानकारी देने के लिए निपुण कैलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए 16 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए गणित, अंग्रेजी और हिंदी की अभ्यास पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी, इसके लिए 26 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है.