ETV Bharat / state

दर्दनाक! जानलेवा साबित हुआ चाइनीज मांझा, 8 साल के मासूम की मौत, एक हुआ जख्मी

जिसके बाद परिजन तत्काल बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक विराट की उम्र 8 वर्ष बताई जा रही है. मृतक विराट के पिता किशनलाल देशनोक में मजदूरी का कार्य करते थे. मृतक के चाचा ने बताया कि परिवार में मायरा था, इसके लिए विराट अपने पिता के साथ मायरे का सामान लेने बीकानेर जा रहा था.

बीकानेर: अक्षय तृतीया को लेकर पतंगबाजी के बीच बीकानेर के देशनोक कस्बे में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने एक घर का दीपक बुझा दिया. परिजनों के अनुसार देशनोक पुलिया पर एक बच्चा विराट जो अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर बीकानेर की तरफ जा रहा था. पुलिया पर पहुंचते ही बाइक के आगे बैठा विराट चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिसके कारण उसके गले का आधा हिस्सा कट गया.

इसी दौरान पुलिया पर प्लास्टिक (चाइनीज) माझे की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक विराट के पिता किशनलाल नायक की रिपोर्ट पर देशनोक थाने में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की गई है. देशनोक थानाधिकारी सुमन शेखावत ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक परिजन बच्चों को लेकर अस्पताल जा चुके थे, जहां बच्चे ने दम तोड़ दिया. पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

जिम्मेदार चुप, धड़ल्ले से बिक रहा चाइनीज मांझा : अक्षय तृतीया से पहले प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और भंडारण पर रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से निर्देश जारी किए जाते हैं. इस बार भी ऐसे ही निर्देश जारी किए गए. बावजूद इसके, धड़ल्ले से हो रही चीनी मांझे की बिक्री और उपयोग से लोगों की जान पर बन आई है.

शहर में एक घायल : चाइनीज मांझे के चलते एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. जानकारी के अनुसार लालाणी व्यासों के चौक निवासी हितेश व्यास मुरलीधर व्यास कॉलोनी से अपने घर की ओर जा रहा था. इसी दौरान भाटों के बास से पहले चांइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे उसकी गर्दन कट गई और खून बहने लगा. इस दौरान वह बाइक से नीचे भी गिर गया. जिसके बाद तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया.