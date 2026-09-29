बीकानेर उपमहापौर चुनाव हार पर PCC चीफ से मिले अल्पसंख्यक नेता, क्रॉस वोटिंग जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति
महापौर चुनाव के मुकाबले उपमहापौर चुनाव के मतदान में आए इस अंतर ने पार्टी के भीतर सवाल और गहरे कर दिए हैं.
Published : September 29, 2026 at 8:51 AM IST
बीकानेर: नगर निगम बीकानेर के उपमहापौर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नसीमा बानो की हार का मामला अब प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंच गया है. नगर निगम में कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत के बावजूद उपमहापौर पद पर पार्टी प्रत्याशी की हार के बाद सामने आए कथित क्रॉस वोटिंग के मामले को लेकर अल्पसंख्यक नेताओं ने सोमवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की. नेताओं ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी.
अल्पसंख्यक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता शब्बीर अहमद, आजम अली और मेहराज खान शामिल रहे. प्रतिनिधिमंडल ने डोटासरा के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद नसीमा बानो की हार से अल्पसंख्यक समाज में नाराजगी है. नेताओं ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा रहा है, ऐसे में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की हार के कारणों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए.
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42 कांग्रेस पार्षद, फिर भी मिले 38 वोट: बीकानेर नगर निगम के 80 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के 42 पार्षद हैं. इसके बावजूद 22 सितंबर को हुए उपमहापौर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नसीमा बानो को 38 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी पंकज गहलोत को 40 वोट मिले. एक वोट निरस्त हुआ और एक वोट नोटा में गया. इस तरह भाजपा प्रत्याशी ने दो वोट के अंतर से चुनाव जीत लिया. इस परिणाम के बाद कांग्रेस के भीतर यह सवाल उठने लगा कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को उसके घोषित संख्याबल के अनुरूप वोट क्यों नहीं मिले. कांग्रेस की ओर से इसे कथित क्रॉस वोटिंग से जोड़कर जांच की मांग की जा रही है. हालांकि गुप्त मतदान होने के कारण फिलहाल यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है कि किन पार्षदों ने किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया.
डोटासरा बोले- तीन सदस्यीय समिति करेगी जांच: मुलाकात के दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिनिधिमंडल को पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जांच समिति गठित की जाएगी. समिति घटनाक्रम की पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को देगी. डोटासरा ने स्पष्ट कहा कि पार्टी में अनुशासन से समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो, पार्टी से गद्दारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. राजस्थान कांग्रेस पहले ही निकाय चुनावों में क्रॉस वोटिंग और पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान की शिकायतों पर रिपोर्ट मांग चुकी है. प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने बीकानेर समेत कई निकायों में सामने आए घटनाक्रम की समीक्षा शुरू की है.
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वोटों में अंतर चर्चा का विषय: बैठक में बीकानेर उपमहापौर चुनाव के परिणाम, कांग्रेस पार्षदों के मतदान और पार्टी के भीतर उठ रहे सवालों को लेकर चर्चा हुई. कांग्रेस के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि महापौर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कल्ला ने 80 सदस्यीय सदन में 50 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि उपमहापौर चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को महज 38 वोट मिले. महापौर चुनाव के मुकाबले उपमहापौर चुनाव के मतदान में आए इस अंतर ने पार्टी के भीतर सवाल और गहरे कर दिए हैं.
जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाहें: अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की निगाहें प्रदेश कांग्रेस की तीन सदस्यीय जांच समिति पर हैं. समिति यह देखेगी कि नसीमा बानो की हार के पीछे वास्तविक कारण क्या रहे और क्या पार्टी के किसी पार्षद ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ मतदान किया. फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. कांग्रेस नेतृत्व की ओर से जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है. ऐसे में यह मामला बीकानेर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में आने वाले दिनों में भी चर्चा का प्रमुख विषय बना रह सकता है.
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