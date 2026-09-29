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बीकानेर उपमहापौर चुनाव हार पर PCC चीफ से मिले अल्पसंख्यक नेता, क्रॉस वोटिंग जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति

डोटासरा से मुलाकात करते बीकानेर कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: नगर निगम बीकानेर के उपमहापौर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नसीमा बानो की हार का मामला अब प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंच गया है. नगर निगम में कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत के बावजूद उपमहापौर पद पर पार्टी प्रत्याशी की हार के बाद सामने आए कथित क्रॉस वोटिंग के मामले को लेकर अल्पसंख्यक नेताओं ने सोमवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की. नेताओं ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी.