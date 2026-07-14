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बीकानेर पुलिस की बड़ी सफलता, 100 गुमशुदा मोबाइल बरामद, 30 लाख रुपये के फोन मालिकों को लौटाए

CEIR पोर्टल की मदद : आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि यह कार्रवाई भारत सरकार के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टल की सहायता से की गई. इस पोर्टल के माध्यम से गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन की जानकारी का तकनीकी विश्लेषण कर उन्हें ट्रेस किया गया. अभियान के दौरान बीकानेर जिला पुलिस टीमों ने समन्वित रूप से कार्य करते हुए ऐसे मोबाइल फोन बरामद किए, जो महज 3 दिन पहले से लेकर करीब 4 वर्ष पहले तक गुम हुए थे.

बीकानेर: राजस्थान में बीकानेर रेंज पुलिस ने आधुनिक तकनीक और त्वरित कार्रवाई का प्रभावी उपयोग करते हुए गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज ओम प्रकाश (IPS) ने बताया कि मुख्यालय स्तर पर निर्देशों की पालना में पिछले 30 दिनों से चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 100 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिए गए हैं. बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कुल कीमत करीब 25 लाख 30 हजार रुपये आंकी गई है.

बरामदगी के बाद सुपुर्द : उन्होंने बताया कि कई मामलों में मोबाइल फोन लंबे समय से लापता थे और उनके मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन पुलिस की तकनीकी दक्षता, लगातार मॉनिटरिंग और CEIR पोर्टल के प्रभावी उपयोग से इन मोबाइल फोन को विभिन्न स्थानों से ट्रैस कर बरामद किया गया. इसके बाद आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया. लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने बीकानेर रेंज पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया.

जरूरत है मोबाइल : आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि वर्तमान समय में मोबाइल फोन केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, व्यक्तिगत दस्तावेज, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जानकारी सहित कई महत्वपूर्ण सूचनाओं का संग्रह होता है. ऐसे में मोबाइल गुम होने या चोरी होने पर तुरंत कार्रवाई करना बेहद आवश्यक है. उन्होंने आमजन से अपील की कि मोबाइल गुम होने या चोरी होने की स्थिति में सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें तथा CEIR पोर्टल पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएं. समय पर शिकायत दर्ज होने से मोबाइल को ब्लॉक करने, उसका दुरुपयोग रोकने और उसे ट्रेस कर बरामद करने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

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चेहरों पर लौटी मुस्कान : वर्षों पहले गुम हो चुके मोबाइल फोन वापस मिलने पर लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी. कई लोगों ने बताया कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उनका मोबाइल कभी वापस मिल पाएगा, लेकिन बीकानेर पुलिस से उनका खोया हुआ मोबाइल उन्हें फिर से मिल गया. मोबाइल प्राप्त करने वाले लोगों ने बीकानेर रेंज पुलिस और महानिरीक्षक पुलिस ओम प्रकाश SP मृदुल कच्छावा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस की इस पहल ने आमजन का भरोसा और मजबूत किया है. कई लोगों ने इसे पुलिस की तकनीकी दक्षता और जनसेवा के प्रति संवेदनशील कार्यशैली का उत्कृष्ट उदाहरण बताया.