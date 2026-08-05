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Bikaner Crime : नोखा में बैंक कैश वैन से 50 लाख से अधिक की लूट, बदमाश हथियार दिखाकर कैश बॉक्स लेकर फरार

पुलिस की प्रथम दृष्टया जांच के अनुसार कैश वैन में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी. पुलिस वैन के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बी.एल. मीणा
बैंक की कैश वैन दिखाता कर्मचारी (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 7:16 PM IST

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बीकानेर: जिले के नोखा क्षेत्र में बुधवार को दिनदहाड़े बड़ी लूट की वारदात सामने आई है. पांचू थाना क्षेत्र के साधुना गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने बैंक की कैश वैन को रोककर हथियारों के बल पर कैश बॉक्स लूट लिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कैश वैन में 51 लाख रुपए से अधिक की नकदी मौजूद थी. वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जिलेभर में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बी.एल. मीणा ने बताया कि वारदात साधुना और सारुडा गांव के बीच सड़क मार्ग पर हुई. एक कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए चार बदमाशों ने पहले कैश वैन का रास्ता रोका और फिर हथियार दिखाकर कर्मचारियों को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद बदमाश कैश बॉक्स लेकर मौके से फरार हो गए. पूरी घटना कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई. घटना की सूचना मिलते ही सीओ जरनैल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने कैश वैन के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जिले के प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है.

पढ़ें: दो नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े की बैंक लूटने की कोशिश, एक को ग्रामीणों ने दबोचा

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल : एएसपी मीणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया कैश वैन में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं होना प्रतीत हो रहा है. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि बदमाशों को कैश वैन की आवाजाही और उसमें मौजूद नकदी की जानकारी पहले से थी या नहीं. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और संदिग्धों की पहचान तथा लोकेशन ट्रेस करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं.

नोखा क्षेत्र में दिनदहाड़े बैंक कैश वैन से लाखों रुपये की यह पहली बड़ी लूट की घटना है. घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों और आम लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

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MISCREANTS FLEE WITH CASH BOX
RUPEES 50 LAKH LOOTED FROM CASHVAN
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BANK CASH VAN LOOTED IN BIKANER

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