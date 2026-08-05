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Bikaner Crime : नोखा में बैंक कैश वैन से 50 लाख से अधिक की लूट, बदमाश हथियार दिखाकर कैश बॉक्स लेकर फरार

बीकानेर: जिले के नोखा क्षेत्र में बुधवार को दिनदहाड़े बड़ी लूट की वारदात सामने आई है. पांचू थाना क्षेत्र के साधुना गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने बैंक की कैश वैन को रोककर हथियारों के बल पर कैश बॉक्स लूट लिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कैश वैन में 51 लाख रुपए से अधिक की नकदी मौजूद थी. वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जिलेभर में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बी.एल. मीणा ने बताया कि वारदात साधुना और सारुडा गांव के बीच सड़क मार्ग पर हुई. एक कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए चार बदमाशों ने पहले कैश वैन का रास्ता रोका और फिर हथियार दिखाकर कर्मचारियों को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद बदमाश कैश बॉक्स लेकर मौके से फरार हो गए. पूरी घटना कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई. घटना की सूचना मिलते ही सीओ जरनैल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने कैश वैन के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जिले के प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है.

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