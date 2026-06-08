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बीज निगम रिश्वत कांड में निदेशक विश्नोई समेत छह आरोपी पांच दिन की एसीबी रिमांड पर

बीज कंपनियों से साठगांठ कर नकली बीज मामले में राहत दिलाने के नाम रिश्वतखोरी का ACB ने किया भंडाफोड़.

Accused produced in Bikaner court.
बीकानेर की कोर्ट में आरोपियों को किया पेश (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 3:31 PM IST

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बीकानेर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने करोड़ों रुपए के जब्त नकली बीज वापस छुड़वाने, बीज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने एवं जांच में सहायता करने को लेकर ली राशि जब्त करने के मामले में सोमवार को सभी छह आरोपियों को बीकानेर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उन्हें 12 जून तक रिमांड पर भेज दिया. एसीबी ने 7 दिन का रिमांड मांगा था. एसीबी ने रविवार को बीज निगम के नामित निदेशक जुगल किशोर विश्नोई समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. करीब ढाई करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी. सभी आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी पर सौंप दिया.

एसीबी बीकानेर चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार ने बताया कि रिमांड के दौरान सभी आरोपियों से बरामद नकदी, संदिग्ध लेनदेन, कथित उगाही और जब्त दस्तावेजों को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी. एसीबी जांच का फोकस उन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर भी रहेगा, जो कार्रवाई के दौरान जब्त किए हैं. मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल ट्रांजेक्शन और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है.

एसीबी के एएसपी आशीष कुमार बोले... (ETV Bharat Bikaner)

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चर्चा में मामला: बीज निगम के निदेशक के रूप मनोनीत जुगल किशोर बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीतिक तौर पर भी यह मामला चर्चा में है. अन्य आरोपियों में बीज कंपनी के किरण कपाड़िया, फलौदी के गणपत बिश्नोई, सतपाल, स्वतंत्र ज्याणी और सुनील सेतिया को ACB ने गिरफ्तार किया है.

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SEED CORPORATION DIRECTOR ARRESTED
ACTION BY BIKANER ACB
SIX ACCUSED REMANDED TO CUSTODY
DIRECTOR REMANDED UNTIL JUNE 12
ACB ACTION IN FAKE SEED CASE

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