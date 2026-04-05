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वायरल ऑडियो विवाद के बाद पूर्व मंत्री ने दिखाई ताकत, 'भाजपा की बी टीम' पर गोविंद मेघवाल का तीखा हमला

बीकानेर कांग्रेस में वायरल ऑडियो विवाद के बाद पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल ने अपनी ताकत दिखाते हुए भाजपा व अपनी पार्टी पर जमकर निशाना साधा.

पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की सभा
पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की सभा (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 8:07 PM IST

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Updated : April 5, 2026 at 8:33 PM IST

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बीकानेर: कथित वायरल ऑडियो विवाद के बाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में तीखा उबाल आ गया है. रविवार को पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल ने कर्मचारी मैदान में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने करीब 5 घंटे तक आम सभा की. इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्री से अंबेडकर सर्किल तक पैदल मार्च निकाला और डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. बाद में बिश्नोई धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की.

सभा के दौरान गोविंद मेघवाल ने भाजपा के साथ-साथ अपनी ही कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं पर तीखा हमला बोला. उन्होंने उन्हें भाजपा की बी टीम का आरोप लगाते हुए निशाना साधा. मेघवाल ने अपनी राजनीतिक यात्रा में चुनावों के दौरान पार्टी के अंदरूनी लोगों द्वारा साथ न देने की पीड़ा भी व्यक्त की. उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा अर्जुन मेघवाल का समर्थन करने का आरोप लगाया और कहा कि कुछ लोग भाजपा की तरफ काम कर रहे हैं.

पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल से खास बातचीत (ETV Bharat Bikaner)

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लोकतंत्र बचाओ, संगठन बढ़ाओ का नारा: गोविंद मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी देशभर में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं, जबकि प्रदेश में नेता संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने 'लोकतंत्र बचाओ और संगठन बढ़ाओ' अभियान के तहत बैठक बुलाकर जिले में असली कांग्रेस की ताकत दिखाने का संकल्प जताया.

जिला परिषद टिकटों पर मांग: ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में गोविंद मेघवाल ने बताया कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बात साझा की और प्रदेश नेतृत्व से बीकानेर में 'जिला परिषद की सीटों का अधिकार' देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब तक एक ही ग्रुप के पास टिकटों का अधिकार रहा है, लेकिन चार बार लोकसभा में कांग्रेस हारी है और वर्तमान में जिले की 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है. मेघवाल ने कहा- पार्टी को वापस खड़ा करने के लिए मैंने यह अभियान और लड़ाई शुरू की है, अब जनता की अदालत में इसका फैसला होगा.

पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की सभा
गोविंद मेघवाल की सभा में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat Bikaner)

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Last Updated : April 5, 2026 at 8:33 PM IST

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