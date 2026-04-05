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वायरल ऑडियो विवाद के बाद पूर्व मंत्री ने दिखाई ताकत, 'भाजपा की बी टीम' पर गोविंद मेघवाल का तीखा हमला

पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की सभा ( ETV Bharat Bikaner )