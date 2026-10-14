बीकानेर क्रॉस वोटिंग विवाद: अशोक गहलोत से मिले कांग्रेस नेता, भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई की मांग
बीकानेर दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत से कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात कर डिप्टी मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग की निष्पक्ष जांच की मांग की.
Published : October 14, 2026 at 1:45 PM IST
बीकानेर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीकानेर दौरे के दौरान नगर निगम के डिप्टी मेयर चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग का मामला एक बार फिर गरमा गया. मंगलवार रात गंगाशहर स्थित होटल चंद्ररतन पैलेस में गहलोत से अल्पसंख्यक समाज से जुड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की. इस दौरान कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नसीमा बानो की हार का मुद्दा उठाया. नेताओं ने बहुमत होने के बावजूद प्रत्याशी की हार को गंभीर मामला बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.
कांग्रेस नेता शब्बीर अहमद, आजम अली और मेहराज खान सहित अन्य लोगों ने गहलोत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बीकानेर में अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस के साथ खड़ा है, इसके बावजूद डिप्टी मेयर चुनाव में नसीमा बानो की हार कई सवाल खड़े करती है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के पास बहुमत था, तब पार्टी प्रत्याशी की हार के पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए. नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी के भीतर अनुशासन और एकजुटता से जुड़ा मामला बताते हुए इसकी तह तक जाने की आवश्यकता जताई.
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कांग्रेस में भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई की मांग: मुलाकात के दौरान नेताओं ने कांग्रेस के भीतर कथित तौर पर संघी विचारधारा से जुड़े लोगों की मौजूदगी का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान होनी चाहिए. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नेताओं ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और कार्यकर्ताओं के बीच स्पष्ट संदेश जाए. नेताओं का कहना था कि चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को केवल हार-जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करने वाले कौन थे और इसके पीछे क्या कारण रहे. उन्होंने इस मामले में जवाबदेही तय करने पर जोर दिया.
प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी उठा चुके हैं मामला: ज्ञापन देने पहुंचे नेताओं ने बताया कि वे इस विषय को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से भी मुलाकात कर चुके हैं. अब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी अपनी बात रखी है, ताकि मामले को पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व तक पहुंचाया जा सके. नेताओं ने उम्मीद जताई कि पार्टी नेतृत्व इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच करवाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा.ट
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बीडी कल्ला और यशपाल गहलोत भी रहे मौजूद: होटल चंद्ररतन पैलेस में हुई इस मुलाकात के दौरान पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला और कांग्रेस नेता यशपाल गहलोत भी मौजूद थे. डिप्टी मेयर चुनाव में नसीमा बानो की हार को लेकर अल्पसंख्यक नेताओं की यह पहल बीकानेर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अब इस मामले में पार्टी नेतृत्व क्या रुख अपनाता है और जांच की मांग पर क्या निर्णय होता है, इस पर नजर रहेगी.
श्रीडूंगरगढ़ का दौरा रद्द, दिल्ली रवाना होंगे गहलोत: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दो दिवसीय बीकानेर दौरे पर आए हुए हैं. उनके कार्यक्रम में बदलाव के चलते बुधवार को प्रस्तावित श्रीडूंगरगढ़ दौरा रद्द हो गया है. अब गहलोत बीकानेर से सीधे फ्लाइट के जरिए दिल्ली रवाना होंगे. उनके दौरे के दौरान स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से हुई मुलाकातों में संगठन से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से सामने आए. डिप्टी मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला भी इसी क्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने पहुंचा है.
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