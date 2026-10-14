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बीकानेर क्रॉस वोटिंग विवाद: अशोक गहलोत से मिले कांग्रेस नेता, भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई की मांग

पूर्व सीएम से मिले कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीकानेर दौरे के दौरान नगर निगम के डिप्टी मेयर चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग का मामला एक बार फिर गरमा गया. मंगलवार रात गंगाशहर स्थित होटल चंद्ररतन पैलेस में गहलोत से अल्पसंख्यक समाज से जुड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की. इस दौरान कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नसीमा बानो की हार का मुद्दा उठाया. नेताओं ने बहुमत होने के बावजूद प्रत्याशी की हार को गंभीर मामला बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

कांग्रेस नेता शब्बीर अहमद, आजम अली और मेहराज खान सहित अन्य लोगों ने गहलोत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बीकानेर में अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस के साथ खड़ा है, इसके बावजूद डिप्टी मेयर चुनाव में नसीमा बानो की हार कई सवाल खड़े करती है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के पास बहुमत था, तब पार्टी प्रत्याशी की हार के पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए. नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी के भीतर अनुशासन और एकजुटता से जुड़ा मामला बताते हुए इसकी तह तक जाने की आवश्यकता जताई.