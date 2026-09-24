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बीकानेर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, बोले- निकाय चुनाव में जनता ने सरकार के काम पर मुहर लगाई

पीएम नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम में सीएम शर्मा और भाजपा कार्यकर्ता ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को बीकानेर पहुंचे. यहां वेटरनरी विश्वविद्यालय परिसर में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान वडनगर गुजरात से वाराणसी तक की सेवा संकल्प यात्रा पर निकले भाजपा कार्यकर्ताओं और बाइक सवार यात्रियों से मुलाकात की. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रा पर निकले कार्यकर्ताओं से संवाद किया. इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी यात्रियों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि राजस्थान आने वाले अतिथियों का स्वागत यहां की संस्कृति का हिस्सा है और प्रदेश की जनता हमेशा देशभर से आने वाले लोगों का सम्मान करती है. सीएम ने बाद में निकाय चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा की जीत सरकार के काम पर जनता की मुहर है. गहलोत पर पलटवार: कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन आरोपों पर भी निशाना साधा, जिनमें चुनाव के दौरान ब्यूरोक्रेसी के सरकार के साथ होने की बात कही गई थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप लगाने से पहले अशोक गहलोत को अपने कार्यकाल और अपने राजनीतिक फैसलों की ओर भी देखना चाहिए. उन्होंने बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के मुद्दे का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जब दो बार बसपा के विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब क्या वे कांग्रेस के साथ फोटो देखकर आए थे. भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल और उस समय लिए गए राजनीतिक निर्णयों पर भी विचार करना चाहिए. भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री. (ETV Bharat Bikaner) पढें: शहरों के बाद भाजपा की अब गांवों पर नजर, पंचायती राज चुनाव का रोडमैप तैयार