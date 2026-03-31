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ऑडियो विवाद: शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने की जांच की मांग, केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने दी ये चेतावनी

ऑडियो विवाद को लेकर शहर कांग्रेस की मांग है कि इसकी जांच की जाए. खुद गोविंद मेघवाल भी जांच की मांग करें.

Congress leaders at press conference
प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेता (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 31, 2026 at 7:35 PM IST

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बीकानेर: जिले में पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल के नाम से वायरल हुए एक ऑडियो के बाद अब कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर घमासान बचा हुआ है. मंगलवार को जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल, प्रीति मेघवाल, राजेंद्र बापेऊ और सीताराम नायक में संयुक्त रूप से एक प्रेसवार्ता कर इस वायरल ऑडियो की जांच की मांग की और पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल पर गंभीर आरोप लगाए.

जांच की मांग: प्रेसवार्ता में इन नेताओं ने कहा कि इस वायरल ऑडियो की जांच होनी चाहिए. कांग्रेस के बड़े नेताओं और दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी के खिलाफ जिस तरह से अमर्यादित भाषा काम में ली गई है, वह किसी भी तौर पर स्वीकार्य नहीं है. वहीं इस मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने कहा कि अगर यह ऑडियो फैब्रिकेटेड या आई जेनरेटेड है, तो इसकी जांच होनी चाहिए. हम तो इसकी जांच की मांग कर ही रहे हैं, खुद गोविंद मेघवाल को भी जांच की मांग करनी चाहिए.

वायरल ऑडियो पर क्या बोले नेता, देखें (ETV Bharat Bikaner)

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केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने भी कही ये बात: उधर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के पुत्र रवि शेखर मेघवाल ने भी मंगलवार को सांसद सेवा केंद्र में प्रेसवार्ता कर पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल पर निशाना साधा. रवि शेखर ने कहा कि आज तक गोविंद मेघवाल की कई ऑडियो और वीडियो वायरल हुई. हर बार वे अर्जुन मेघवाल और मुझे इसके लिए दोषी बनाते हुए निशान साधते हैं. इस बार उन्होंने मुझे आपराधिक छवि का बताया जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है. मेरे खिलाफ किसी तरह का कोई अपराधिक कृत्य या मुकदमा नहीं है. यदि इसकी जानकारी गोविंद मेघवाल को है तो वह सार्वजनिक करें. नहीं तो भविष्य में अगर इस तरह की वह बात करते हैं, तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा.

Union Minister Arjun Meghwal's son, Ravi Shekhar Meghwal
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के पुत्र रवि शेखर मेघवाल (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा- कांग्रेस ने कई बार बदला रोजगार योजना का नाम

अग्रिम संगठन करेंगे विरोध–प्रदर्शन: वायरल ऑडियो में पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की आवाज होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस बीकानेर देहात अध्यक्ष भंवर कूकना और एनएसयूआई देहात के अध्यक्ष श्रीकृष्ण गोदारा ने 1 अप्रैल को बीकानेर जिला कलेक्टर पर विशाल प्रदर्शन की चेतावनी दी है. उनका कहना है कि दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह स्वीकार्य नहीं है. इसको लेकर गोविंद मेघवाल सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे.

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ALLEGED INSULT OF LEADERS IN AUDIO
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