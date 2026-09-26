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बीकानेर के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि: ऊंटनी के दूध पर रिसर्च को मिला पेटेंट, पशुपालकों को होगा फायदा

बीकानेर: ऊंटनी के दूध की उपयोगिता और उससे जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में बीकानेर ने एक और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा ऊंटनी के दूध पर किए गए शोध को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पेटेंट प्रदान किया गया है. इस शोध में ऊंटनी के दूध में मौजूद प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट के कार्यात्मक गुणों और जैव-सक्रिय क्षमता को बढ़ाने वाली विशेष तकनीक विकसित की गई है.

टीम ने किया कमाल: वेटरनरी विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास ने बताया कि इस शोध को वैज्ञानिक डॉ. अनीता तंवर, डॉ. आर. के. बेरवाल, डॉ. योगेश कुमार और डॉ. अनिल हर्ष ने मिलकर किया है. वैज्ञानिकों ने ऊंटनी के दूध से प्राप्त प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट पर अध्ययन करते हुए उसकी कार्यात्मक विशेषताओं और जैव-सक्रिय क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में तकनीक विकसित की. इसी तकनीकी नवाचार को अब पेटेंट के रूप में भारत सरकार से औपचारिक मान्यता मिली है.

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क्या है प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट? डॉ. सुमंत व्यास ने बताया कि दूध में मौजूद प्रोटीन को विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से छोटे पेप्टाइड्स में विभाजित करने पर प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट प्राप्त होता है. इन छोटे घटकों में मूल प्रोटीन की तुलना में अलग कार्यात्मक और जैव-सक्रिय गुण हो सकते हैं. शोध का प्रमुख उद्देश्य इन्हीं गुणों को बेहतर तरीके से विकसित और उपयोगी बनाना है. बीकानेर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीक ऊंटनी के दूध से प्राप्त ऐसे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट की जैव-सक्रिय क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है. इससे भविष्य में ऊंटनी के दूध से जुड़े वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपयोग के नए रास्ते खुलने की संभावना है.

ऊंटनी के दूध पर शोध क्यों महत्त्वपूर्ण? राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंट केवल परिवहन और पशुपालन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है. ऊंटनी का दूध लंबे समय से कई क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है. ऐसे में इसके पोषक एवं जैव-सक्रिय घटकों पर वैज्ञानिक अध्ययन ऊंटपालकों और इससे जुड़े दुग्ध क्षेत्र के लिए भी महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं. वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से ऊंटनी के दूध के विभिन्न घटकों की पहचान, उनके गुणों का अध्ययन और उनके संभावित उपयोग की दिशा में काम किया जा रहा है. इस लिहाज से, इस शोध को मिला पेटेंट ऊंटनी के दूध की वैज्ञानिक उपयोगिता और मूल्यवर्धन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा सकता है.

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