बीकानेर के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि: ऊंटनी के दूध पर रिसर्च को मिला पेटेंट, पशुपालकों को होगा फायदा
बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ऊंटनी के दूध की जैव-सक्रिय क्षमता बढ़ाने की तकनीक विकसित की है.
Published : September 26, 2026 at 6:36 PM IST
बीकानेर: ऊंटनी के दूध की उपयोगिता और उससे जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में बीकानेर ने एक और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा ऊंटनी के दूध पर किए गए शोध को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पेटेंट प्रदान किया गया है. इस शोध में ऊंटनी के दूध में मौजूद प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट के कार्यात्मक गुणों और जैव-सक्रिय क्षमता को बढ़ाने वाली विशेष तकनीक विकसित की गई है.
टीम ने किया कमाल: वेटरनरी विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास ने बताया कि इस शोध को वैज्ञानिक डॉ. अनीता तंवर, डॉ. आर. के. बेरवाल, डॉ. योगेश कुमार और डॉ. अनिल हर्ष ने मिलकर किया है. वैज्ञानिकों ने ऊंटनी के दूध से प्राप्त प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट पर अध्ययन करते हुए उसकी कार्यात्मक विशेषताओं और जैव-सक्रिय क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में तकनीक विकसित की. इसी तकनीकी नवाचार को अब पेटेंट के रूप में भारत सरकार से औपचारिक मान्यता मिली है.
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क्या है प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट? डॉ. सुमंत व्यास ने बताया कि दूध में मौजूद प्रोटीन को विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से छोटे पेप्टाइड्स में विभाजित करने पर प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट प्राप्त होता है. इन छोटे घटकों में मूल प्रोटीन की तुलना में अलग कार्यात्मक और जैव-सक्रिय गुण हो सकते हैं. शोध का प्रमुख उद्देश्य इन्हीं गुणों को बेहतर तरीके से विकसित और उपयोगी बनाना है. बीकानेर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीक ऊंटनी के दूध से प्राप्त ऐसे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट की जैव-सक्रिय क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है. इससे भविष्य में ऊंटनी के दूध से जुड़े वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपयोग के नए रास्ते खुलने की संभावना है.
ऊंटनी के दूध पर शोध क्यों महत्त्वपूर्ण? राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंट केवल परिवहन और पशुपालन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है. ऊंटनी का दूध लंबे समय से कई क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है. ऐसे में इसके पोषक एवं जैव-सक्रिय घटकों पर वैज्ञानिक अध्ययन ऊंटपालकों और इससे जुड़े दुग्ध क्षेत्र के लिए भी महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं. वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से ऊंटनी के दूध के विभिन्न घटकों की पहचान, उनके गुणों का अध्ययन और उनके संभावित उपयोग की दिशा में काम किया जा रहा है. इस लिहाज से, इस शोध को मिला पेटेंट ऊंटनी के दूध की वैज्ञानिक उपयोगिता और मूल्यवर्धन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा सकता है.
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भविष्य में बढ़ सकते हैं उपयोग के अवसर: शोध से विकसित तकनीक भविष्य में ऊंटनी के दूध से संबंधित कार्यात्मक खाद्य पदार्थों, पोषण आधारित उत्पादों तथा अन्य संभावित जैव-सक्रिय उपयोगों पर आगे अनुसंधान का आधार बन सकती है. हालांकि, किसी भी व्यावसायिक या स्वास्थ्य संबंधी उपयोग के लिए आगे आवश्यक वैज्ञानिक परीक्षण और नियामकीय प्रक्रियाएं पूरी करनी जरूरी होंगी. पेटेंट मिलने का महत्त्व इस लिहाज से भी है कि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीक को बौद्धिक संपदा के रूप में संरक्षण मिला है. इससे इस क्षेत्र में आगे अनुसंधान और तकनीकी विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार होगा.
कुलगुरु ने वैज्ञानिक टीम को दी बधाई: इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर वेटरनरी विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास ने पूरी वैज्ञानिक टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने उम्मीद जताई कि ऊंटनी के दूध की उपयोगिता और उससे जुड़े उत्पादों के विकास की दिशा में यह अनुसंधान भविष्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के शोध विश्वविद्यालय में नवाचार, अनुसंधान और ऊंट आधारित वैज्ञानिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायक हैं.
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बीकानेर के लिए भी अहम उपलब्धि: बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान में ऊंटपालन की समृद्ध परंपरा रही है. ऐसे क्षेत्र में ऊंटनी के दूध की वैज्ञानिक क्षमता पर होने वाला अनुसंधान स्थानीय पशुपालकों के लिए भी भविष्य में मूल्यवर्धन के अवसर पैदा कर सकता है. इस पेटेंट से ऊंटनी के दूध को केवल पारंपरिक उपयोग तक सीमित रखने के बजाय उसकी वैज्ञानिक, पोषण संबंधी और तकनीकी संभावनाओं पर आगे काम करने का रास्ता मजबूत हुआ है. चार वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि ने बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है.
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