ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव : साल भर मेहनत और खास देखभाल, तब दिखता है 'रौबीला अंदाज'

बीकानेर: पूरे साल भर तक मेहनत अलग-अलग तरीकों से मेंटेन करना. बालों पर लगाने के लिए रीठा, मुल्तानी मिट्टी, आंवला जैसे आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का प्रयोग. ये सब दिनचर्या उन लोगों की है, जिनकी तस्वीरें कैमल फेस्टिवल के रंग दिखाती हैं. जी हां, बिल्कुल यह वह लोग हैं जो इस ऊंट उत्सव के दौरान अपनी खास एंट्री से सबका ध्यान खींचते हैं. हम बात कर रहे हैं रौबीलों की.

साल भर मेहनत : हर साल ऊंट उत्सव में भाग लेने वाले करम चंद पड़िहार कहते हैं कि ऊंट उत्सव का इंतजार पूरे साल रहता है और यह हमारी संस्कृति से जुड़ा आयोजन है. दाढ़ी और मूंछ को बढ़ाना और मेंटेन करने के सवाल पर दिखाते हैं कि जिस दिन से इसे बढ़ाना शुरू किया, तब से ही मेंटेन करना पड़ता है. साबुन और शैंपू का उपयोग कम से कम और मुल्तानी मिट्टी और दूसरे घरेलू उपाय और सरसों के तेल की मालिश का उपयोग करते हुए इसे मेंटेन करते हैं. हालांकि, इसमें समय लगता है, लेकिन ये अब आदत में शुमार हो गया है.

क्या कहते हैं रौबीले, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)

जड़ों से जुड़ना जरूरी : बीकानेर में आयोजित कैमल फेस्टिवल में मिस्टर बीकानेर का खिताब जीत चुके और साथ ही कई अन्य प्रतियोगिताओं में विजेता रह चुके किशोर कल्ला कहते हैं कि यह हमारी पहचान है. दाढ़ी-मूंछ से हमें एक पहचान मिली है और देशी-विदेशी पर्यटकों के बीच हमारा एक अलग ही आकर्षण भी रहता है.