Bikaner Camel Festival : हैरिटेज वॉक की सुध जरूरी, देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ा केंद्र

बीकानेर: राजस्थान के बीकानेर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव यानी कि कैमल फेस्टिवल में महज अब एक सप्ताह शेष है. बीकानेर में तीन दिवसीय कैमल फेस्टिवल की शुरुआत हेरिटेज वॉक से होगी. अंदरूनी शहर के एक कुछ मीटर के सड़क को हेरिटेज वॉक का दर्जा इसलिए दिया गया है कि वहां बनी हुई हवेलियां पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं और बीकानेर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान उन हवेलियों और उस क्षेत्र से है.

उपेक्षित, कचरे से अटा, टूटी सड़क : हर साल कैमल फेस्टिवल की शुरुआत इसी जगह से होती है और इस जगह की विकास और संरक्षण को लेकर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन धरातल पर कभी कुछ नजर नहीं आता. कुछ ऐसा ही हल अब भी है, जब 10 दिन बाद फेस्टिवल की शुरुआत होनी है. इस हेरिटेज विभाग की सड़क टूटी हुई है. सड़कों पर कचरा पड़ा है. निकासी की नालियां कचरे से अटी हुई हैं.

कैमल फेस्टिवल से पहले हैरिटेज वॉक की सुध जरूरी... (ETV Bharat Bikaner)

नहीं दिया जा रहा ध्यान : देशी-विदेशी पर्यटक बीकानेर जब घूमने आते हैं, तब फोटो खिंचवाने के लिए एक बार यहां जरूर आते हैं. हर रोज इस हेरिटेज वॉक पर सैलानियों की मौजूदगी देखने को मिलती है, लेकिन जब वे यहां खूबसूरत हवेलियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं तो यहां पड़ा कचरा और टूटी सड़कें भी उस फोटो में नजर आती हैं. बीकानेर के युवा दुर्गेश तंवर कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय उत्सव बीकानेर की पहचान है, लेकिन यह जगह साफ रहे और सुंदर रहे तो बीकानेर की एक अलग पहचान बनती है, लेकिन अफसोस है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता.