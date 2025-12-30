Bikaner Camel Festival : हैरिटेज वॉक की सुध जरूरी, देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ा केंद्र
अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव 9 से 11 जनवरी तक बीकानेर में आयोजित होगा. कैमल फेस्टिवल को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है. देखिए रिपोर्ट...
Published : December 30, 2025 at 5:53 PM IST
बीकानेर: राजस्थान के बीकानेर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव यानी कि कैमल फेस्टिवल में महज अब एक सप्ताह शेष है. बीकानेर में तीन दिवसीय कैमल फेस्टिवल की शुरुआत हेरिटेज वॉक से होगी. अंदरूनी शहर के एक कुछ मीटर के सड़क को हेरिटेज वॉक का दर्जा इसलिए दिया गया है कि वहां बनी हुई हवेलियां पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं और बीकानेर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान उन हवेलियों और उस क्षेत्र से है.
उपेक्षित, कचरे से अटा, टूटी सड़क : हर साल कैमल फेस्टिवल की शुरुआत इसी जगह से होती है और इस जगह की विकास और संरक्षण को लेकर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन धरातल पर कभी कुछ नजर नहीं आता. कुछ ऐसा ही हल अब भी है, जब 10 दिन बाद फेस्टिवल की शुरुआत होनी है. इस हेरिटेज विभाग की सड़क टूटी हुई है. सड़कों पर कचरा पड़ा है. निकासी की नालियां कचरे से अटी हुई हैं.
नहीं दिया जा रहा ध्यान : देशी-विदेशी पर्यटक बीकानेर जब घूमने आते हैं, तब फोटो खिंचवाने के लिए एक बार यहां जरूर आते हैं. हर रोज इस हेरिटेज वॉक पर सैलानियों की मौजूदगी देखने को मिलती है, लेकिन जब वे यहां खूबसूरत हवेलियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं तो यहां पड़ा कचरा और टूटी सड़कें भी उस फोटो में नजर आती हैं. बीकानेर के युवा दुर्गेश तंवर कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय उत्सव बीकानेर की पहचान है, लेकिन यह जगह साफ रहे और सुंदर रहे तो बीकानेर की एक अलग पहचान बनती है, लेकिन अफसोस है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता.
आजकल सब चीज क्रॉस चेक : हेरिटेज वॉक पर अपने परिजनों के साथ घूमने आए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित ने कहा कि बीकानेर का कल्चर, हेरिटेज और ऊंट उत्सव निश्चित रूप से एक अलग आयोजन है. दीक्षित ने भी इस बात को स्वीकार किया कि आज इस जगह पर ध्यान देने की जरूरत है. हालांकि, उन्होंने कहा कि आजकल किसी को बताने की जरूरत नहीं है. एक्सप्लोर करने के दौरान और प्रैक्टिकल में जब अंतर आता है तो उसका इंपैक्ट पड़ता है. ऐसा ही कुछ यहां भी है कि बाहर से कोई आदमी इस हेरिटेज वॉक के बारे में सुनकर आता है, लेकिन यहां जब वह गंदगी और दूसरी चीजें देखता है तो उसका इंपैक्ट पड़ता है.
मंत्री के सामने भी उठा था मुद्दा : बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट में बीकानेर के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने विकास को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी हेरिटेज वॉक की गंदगी, कचरा और टूटी सड़कों का मुद्दा उठा था. उन्होंने इसे प्रशासन को प्राथमिकता से सुधारने के निर्देश दिए थे.
9 जनवरी को हमारी विरासत कार्यक्रम के तहत 'हेरिटेज वॉक' का आयोजन सुबह 8 से 10 बजे तक लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से रामपुरिया हवेली तक किया जाएगा. 'हेरिटेज वॉक' बड़ा बाजार, मोहता चौक, हनुमानगढ़ मंदिर, असानिया चौक होते हुए रामपुरिया हवेली पहुंचेगी.