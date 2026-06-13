प्लास्टिक नोटों की वापसी की चर्चा के बीच भारत भूषण का करेंसी संग्रह, 60 देशों के प्लास्टिक नोट भी शामिल
बीकानेर के रिटायर्ड बैंकर भारत भूषण गुप्ता का अनोखा संग्रह भी सुर्खियों में है. अरविन्द व्यास की रिपोर्ट..
Published : June 13, 2026 at 7:15 PM IST
बीकानेर : देश में एक बार फिर प्लास्टिक यानी पॉलिमर नोटों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पॉलिमर करेंसी को लेकर संभावनाएं तलाशे जाने की खबरों के बीच बीकानेर के रिटायर्ड बैंकर भारत भूषण गुप्ता का अनोखा संग्रह आकर्षण का केंद्र बन गया है.
चर्चा से आया ध्यान : पिछले करीब पांच दशकों से नोटों और सिक्कों के संग्रह में जुटे भारत भूषण गुप्ता के पास आज भारत सहित दुनिया के अनेक देशों की दुर्लभ करेंसी का संग्रह है. खास बात यह है कि उनके संग्रह में 60 देशों के प्लास्टिक नोट भी शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने वर्षों की मेहनत और रुचि से संजोकर रखा है. जब देश में प्लास्टिक नोटों को लेकर चर्चा शुरू हुई तो गुप्ता ने अपने संग्रह से पॉलिमर के नोट निकालकर लोगों को दिखाने शुरू किए.
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भारत भूषण गुप्ता बताते हैं कि उन्होंने बैंकिंग सेवा के दौरान विभिन्न देशों की मुद्रा प्रणालियों का अध्ययन किया. इसी दौरान उन्हें दुर्लभ नोट और सिक्के संग्रहित करने का शौक लगा जो समय के साथ जुनून में बदल गया, आज उनके पास ऐसे नोट भी हैं जो अपने देशों में बंद हो चुके हैं और कई ऐसे सिक्के हैं जो अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं. उनके अनुसार दुनिया के कई देशों ने वर्षों पहले पॉलिमर नोटों को अपनाया और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. इन नोटों की मजबूती, सुरक्षा और लंबी आयु के कारण इन्हें भविष्य की करेंसी माना जाता है.
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दुनिया के कई देशों में प्रचलन में : गुप्ता कहते हैं कि देश में प्लास्टिक नोटों की चर्चा उनके लिए नई नहीं है. वे बताते हैं कि करीब डेढ़ दशक पहले भी भारत में पॉलिमर नोटों को लेकर प्रयोग किया गया था. कुछ चुनिंदा शहरों में परीक्षण की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी. अब जब फिर से पॉलिमर नोटों की संभावना जताई जा रही है तो वे मानते हैं कि तकनीक और सुरक्षा के लिहाज से यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
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ये है खासियत : गुप्ता के संग्रह में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, रोमानिया, वियतनाम, ब्रुनेई सहित अनेक देशों के पॉलिमर नोट मौजूद हैं. इन नोटों की विशेषता यह है कि इनमें पारदर्शी सुरक्षा विंडो, विशेष स्याही, माइक्रो प्रिंटिंग और आधुनिक सुरक्षा फीचर्स शामिल होते हैं. यही कारण है कि इनकी नकल करना सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक कठिन माना जाता है.
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होता है टिकाऊ : वे कहते हैं कि प्लास्टिक नोट सामान्य कागज के नोटों की तुलना में कई गुना अधिक टिकाऊ होते हैं. पानी, नमी और गंदगी का इन पर कम असर पड़ता है. यही वजह है कि इनका जीवनकाल भी अधिक होता है और बार-बार नए नोट छापने की आवश्यकता कम पड़ती है. लंबे समय में इससे सरकार के खर्च में भी कमी आ सकती है. आज भी उनके संग्रह को देखने के लिए विद्यार्थी, शोधार्थी, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोग और आम नागरिक पहुंचते हैं. देश-दुनिया की करेंसी के माध्यम से वे लोगों को मुद्रा के इतिहास और विकास की जानकारी भी देते हैं.