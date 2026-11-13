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पीढ़ियों से जले के जख्मों पर मरहम लगा रहा अग्रवाल परिवार, नि:शुल्क सेवा की चर्चा चहुंओर

मरहम लगा रहा अग्रवाल परिवार ( ETV BHarat GFX )

बीकानेर : आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के दौर में भी बीकानेर में एक ऐसा परिवार है, जो पीढ़ियों से जलने के जख्मों पर मरहम लगाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है. आग से झुलसने, करंट लगने या पटाखों से जलने वाले लोगों के उपचार के लिए यहां तैयार किया जाने वाला विशेष मलहम 'शिवशक्ति' के नाम से जाना जाता है. इस मलहम और परिवार की निःशुल्क सेवा की चर्चा बीकानेर ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच चुकी है. दीपावली के बाद इन दिनों पटाखों से जलने वाले लोग उपचार के लिए यहां पहुंच रहे हैं. हालांकि, सालभर आगजनी की घटनाओं में झुलसे लोग भी इस परिवार से संपर्क करते हैं. खास बात यह है कि उपचार के लिए आने वाले लोगों से परिवार किसी तरह का शुल्क नहीं लेता. मरीज को मलहम लगाकर पट्टी बांधने की सेवा भी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है.