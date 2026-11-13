पीढ़ियों से जले के जख्मों पर मरहम लगा रहा अग्रवाल परिवार, नि:शुल्क सेवा की चर्चा चहुंओर
बीकानेर का एक परिवार पीड़ित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की सेवा कर रहा है. पढ़िए अरविन्द व्यास की रिपोर्ट...
Published : November 13, 2026 at 7:22 AM IST
बीकानेर : आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के दौर में भी बीकानेर में एक ऐसा परिवार है, जो पीढ़ियों से जलने के जख्मों पर मरहम लगाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है. आग से झुलसने, करंट लगने या पटाखों से जलने वाले लोगों के उपचार के लिए यहां तैयार किया जाने वाला विशेष मलहम 'शिवशक्ति' के नाम से जाना जाता है. इस मलहम और परिवार की निःशुल्क सेवा की चर्चा बीकानेर ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच चुकी है. दीपावली के बाद इन दिनों पटाखों से जलने वाले लोग उपचार के लिए यहां पहुंच रहे हैं. हालांकि, सालभर आगजनी की घटनाओं में झुलसे लोग भी इस परिवार से संपर्क करते हैं. खास बात यह है कि उपचार के लिए आने वाले लोगों से परिवार किसी तरह का शुल्क नहीं लेता. मरीज को मलहम लगाकर पट्टी बांधने की सेवा भी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है.
संत महात्मा से मिले सूत्र को पीढ़ियों से रखा है संभालकर : परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे रामदेव अग्रवाल बताते हैं कि वे स्वयं 50 साल से अधिक समय से इस कार्य में जुटे हुए हैं, जबकि उनसे पहले भी उनके पूर्वज यह सेवा करते आ रहे थे. उनके अनुसार परिवार के पूर्वजों को एक संत-महात्मा ने इस विशेष मलहम को तैयार करने का सूत्र दिया था. तभी से परिवार इस परंपरा को निभा रहा है. रामदेव अग्रवाल बताते हैं कि इस मलहम का निर्माण विशेष विधि से किया जाता है और इसके निर्माण के दौरान मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है. परिवार के लिए यह केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वजों से मिली विरासत और सेवा का संकल्प है, जिसे वे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं.
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आग और करंट से झुलसे लोगों के उपचार का दावा : रामदेव अग्रवाल के अनुसार शिवशक्ति मलहम का उपयोग आग से जलने, करंट लगने और त्वचा संबंधी कुछ समस्याओं जैसे दाद, खाज और खुजली के उपचार के लिए किया जाता है. दीपावली के दौरान पटाखों से हाथ-पैर या शरीर के अन्य हिस्सों में जलने की घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं. परिवार का कहना है कि जो भी व्यक्ति उपचार के लिए आता है, उसे बिना किसी शुल्क के मलहम लगाया जाता है और पट्टी बांधी जाती है. मरीज से केवल पट्टी की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है.
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लागत लेकर देते हैं मलहम, उपचार के नाम पर कोई शुल्क नहीं : रामदेव अग्रवाल बताते हैं कि परिवार का उद्देश्य किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आर्थिक परेशानी के कारण उपचार से वंचित नहीं रहने देना है. यही वजह है कि दुकान पर आने वाले किसी भी व्यक्ति से मलहम लगाने और पट्टी बांधने के बदले कोई पैसा नहीं लिया जाता. हालांकि, मलहम खरीदकर ले जाने वालों से उसकी लागत के अनुरूप वाजिब कीमत ली जाती है.
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दीपावली के बाद बढ़ी जले हुए लोगों की संख्या : दीपावली पर पटाखे चलाने के दौरान कई बार लापरवाही या दुर्घटनावश लोग झुलस जाते हैं. ऐसे में त्योहार के बाद शिवशक्ति मलहम के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है. इस बार भी पटाखों से जलने वाले कई लोग उपचार के लिए पहुंचे हैं. यहां उपचार करवाने आए लोगों ने बताया कि मलहम लगाने के बाद उन्हें काफी आराम महसूस हुआ है. लोगों का कहना है कि परिवार की ओर से बिना किसी शुल्क के उपचार उपलब्ध करवाना सराहनीय पहल है. पीढ़ियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी सेवा और विश्वास की एक मिसाल बनी हुई है.