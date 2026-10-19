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Bikaner Accident : ऊन मिल में सो रहे मजदूर के ऊपर से निकला पानी का टैंकर, मौके पर मौत

कोलगेट थाना ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: शहर के रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में ऊन मिल में काम करने वाले 40 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई. सुराणा टेक्सटाइल फैक्ट्री की गली नंबर 7 स्थित मिल परिसर में मजदूर जमीन पर बिछी ऊन के बीच सो रहा था. इसी दौरान मिल में पानी लेकर पहुंचे टैंकर के उसके ऊपर से निकल जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद मिल परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना पर कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

कोटगेट थानाधिकारी विक्रम तिवाड़ी ने बताया कि मृतक की पहचान 40 वर्षीय नंदू सिंह भाटी पुत्र जयराम सिंह भाटी बीकानेर के रूप में हुई है. नंदू सिंह फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था. सोमवार सुबह वह मिल परिसर में जमीन पर बिछी ऊन के बीच सो रहा था. इसी दौरान मिल परिसर में पानी का टैंकर पहुंचा. टैंकर की आवाजाही के दौरान चालक की नजर ऊन के बीच सो रहे मजदूर पर नहीं पड़ी और टैंकर उसके ऊपर से निकल गया. हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए नंदू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.