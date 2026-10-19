Bikaner Accident : ऊन मिल में सो रहे मजदूर के ऊपर से निकला पानी का टैंकर, मौके पर मौत
पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर इस घटना को हादसा माना है. परिजनों में शोक की लहर...
Published : October 19, 2026 at 12:46 PM IST
बीकानेर: शहर के रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में ऊन मिल में काम करने वाले 40 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई. सुराणा टेक्सटाइल फैक्ट्री की गली नंबर 7 स्थित मिल परिसर में मजदूर जमीन पर बिछी ऊन के बीच सो रहा था. इसी दौरान मिल में पानी लेकर पहुंचे टैंकर के उसके ऊपर से निकल जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद मिल परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना पर कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
कोटगेट थानाधिकारी विक्रम तिवाड़ी ने बताया कि मृतक की पहचान 40 वर्षीय नंदू सिंह भाटी पुत्र जयराम सिंह भाटी बीकानेर के रूप में हुई है. नंदू सिंह फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था. सोमवार सुबह वह मिल परिसर में जमीन पर बिछी ऊन के बीच सो रहा था. इसी दौरान मिल परिसर में पानी का टैंकर पहुंचा. टैंकर की आवाजाही के दौरान चालक की नजर ऊन के बीच सो रहे मजदूर पर नहीं पड़ी और टैंकर उसके ऊपर से निकल गया. हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए नंदू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.
टैंकर की आवाजाही के दौरान हुआ हादसा: मिल परिसर में पानी का टैंकर आने के दौरान यह हादसा हुआ. जमीन पर ऊन बिछी होने और उसके बीच मजदूर के सोने के कारण टैंकर चालक को उसके वहां होने का पता नहीं चल पाया. टैंकर के ऊपर से निकल जाने के कारण मजदूर की जान चली गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. एक कर्मचारी की इस तरह अचानक मौत से मिल परिसर में शोक का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलने पर कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. थानाधिकारी तिवाड़ी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह एक हादसा प्रतीत हो रहा है. पुलिस मामले की परिस्थितियों के संबंध में आवश्यक जांच कर रही है. हादसे के कारणों और जिम्मेदारी से जुड़े पहलुओं पर स्थिति पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
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