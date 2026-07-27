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बीकानेर में दर्दनाक हादसा: जोहड़ में डूबने से पति-पत्नी की मौत, गांव में पसरा मातम

मृतकों की पहचान बडेरण निवासी सावंतराम और उनकी पत्नी सुलोचना के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही महाजन थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव जोहड़ से बाहर निकलवाए और अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की.

बीकानेर: जिले में पानी के कुंडों और जोहड़ों में डूबने से होने वाले हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आए दिन किसी न किसी क्षेत्र से ऐसे दर्दनाक मामलों की खबरें सामने आ रही हैं. ताजा मामला महाजन थाना क्षेत्र के बडेरण गांव का है, जहां सोमवार को एक पति-पत्नी की जोहड़ (पानी के कुंड) में डूबने से मौत हो गई. इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई.

पुलिस कर रही जांच : महाजन थाना प्रभारी भजनलाल ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को घटनास्थल पर भेजा गया था. प्रारंभिक कार्रवाई के बाद दोनों शवों को सुरक्षित रखवाया गया है. उन्होंने बताया कि मृतका सुलोचना के पीहर पक्ष को घटना की सूचना दे दी गई है. उनके महाजन पहुंचने के बाद नियमानुसार पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. फिलहाल, पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. पुलिस परिजनों और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाकर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है.

लगातार हादसे : इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर जिले में खुले पानी के कुंडों और जोहड़ों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बीकानेर जिले में पिछले महीनों के दौरान पानी के कुंड में तीन चार हादसे सामने आ चुके हैं. पति-पत्नी की एक साथ मौत से बडेरण गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.