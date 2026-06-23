इस शरबत का स्वाद है बेमिसाल! चाय और कॉफी के साथ भी परोसा जाता है, 20 से अधिक फ्लेवर उपलब्ध
बीकानेर के इस शरबत का स्वाद अनोखा है, जिसे पीने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. पढ़िए अरविन्द व्यास की रिपोर्ट...
Published : June 23, 2026 at 9:12 AM IST
बीकानेर : बीकानेर की पहचान सिर्फ भुजिया और रसगुल्ले तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां 86 साल पुरानी एक ऐसी शरबत की दुकान भी है, जहां गर्मियों में चाय की दुकान जैसी रौनक रहती है. 1939-40 में शुरू हुई इस दुकान पर आज 20 से ज्यादा फ्लेवर के शरबत मिलते हैं. खास बात यह है कि यहां शरबत सिर्फ पानी और दूध के साथ ही नहीं, बल्कि चाय और कॉफी के साथ भी परोसा जाता है. देशभर से लोग यहां का शरबत मंगवाते हैं, लेकिन आज भी यह दुकान ऑनलाइन नहीं, बल्कि अपने पुराने उसूलों के साथ ऑफलाइन ही कारोबार करती है.
बीकानेर की ये पुश्तैनी शरबत की दुकान, जिसने पिछले करीब 86 वर्षों से अपने स्वाद, गुणवत्ता और परंपरा के दम पर अलग पहचान बनाई हुई है. वर्ष 1939-40 में स्वर्गीय चुन्नीलाल तंवर की ओर से स्थापित इस दुकान की शुरुआत केवल केवड़ा शरबत से हुई थी, लेकिन आज यहां 20 से अधिक फ्लेवर के शरबत उपलब्ध हैं. यहां केवल पैक बोतलों की बिक्री ही नहीं होती, बल्कि लोग चाय की दुकान की तरह बैठकर ताजा शरबत पीने भी आते हैं. गर्मियों में यहां सुबह से शाम तक ग्राहकों की अच्छी-खासी भीड़ लगी रहती है.
पढ़ें. बीकानेर की पहचान बनी लहरिया और डोरिया साड़ियां, गर्मी में आरामदायक और खास प्रिंटिंग बनाती है आकर्षक
केवड़ा से कॉफी शरबत तक का सफर : दुकानदार विधान सिंह तंवर बताते हैं कि समय के साथ बदलती पसंद को ध्यान में रखते हुए इस पुश्तैनी कारोबार में लगातार नए प्रयोग किए गए हैं, जहां पहले गुलाब, केवड़ा और केसर जैसे पारंपरिक शरबत ही बनाए जाते थे, वहीं अब दुकान पर लौंग, इलायची, संगम, कॉफी और गुलाब की नई वैरायटी सहित 20 से अधिक फ्लेवर उपलब्ध हैं. दुकान की एक और अनूठी विशेषता यह है कि यहां शरबत केवल पानी या दूध के साथ ही नहीं, बल्कि चाय और कॉफी के साथ भी तैयार करके परोसा जाता है. परिवार का दावा है कि कॉफी फ्लेवर वाले शरबत की शुरुआत भी उन्होंने ही की, जिसे खासकर युवा वर्ग काफी पसंद कर रहा है.
ऑनलाइन नहीं, केवल दुकान से बिक्री का सिद्धांत : बीकानेर आने वाले पर्यटक इस दुकान तक जरूर पहुंचते हैं. एक बार यहां का स्वाद चखने वाले लोग बाद में देश के अलग-अलग शहरों से भी शरबत मंगवाते हैं. यही कारण है कि राजस्थान ही नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और अन्य राज्यों से भी नियमित ऑर्डर आते रहते हैं. डिजिटल दौर में अधिकांश कारोबार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस दुकान ने आज भी अपनी पुरानी परंपरा कायम रखी है.
पढ़ें. Special : दुनिया में सिर्फ बीकानेर में ही बनती है यह खास ज्वलेरी, फिर भी नहीं मिली शहर के नाम से पहचान
दुकानदार विधान सिंह तंवर बताते हैं कि उनके पास देशभर से फोन पर ऑर्डर आते हैं और वे सीधे ग्राहक के पते पर शरबत भेज देते हैं, लेकिन किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर बिक्री नहीं करते. उनका कहना है कि ऑनलाइन कारोबार करना उनके लिए कठिन नहीं है, लेकिन परिवार के कुछ सिद्धांत हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीकानेर में जो कीमत है, वही कीमत देश के किसी भी ग्राहक से ली जाती है. उनका मानना है कि गुणवत्ता और भरोसे के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए. भीषण गर्मी के दिनों में इस दुकान पर दिनभर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है. वर्षों से यहां आने वाले एक ग्राहक बताते हैं कि यहां का शरबत पीते ही ताजगी का एहसास होता है. यही वजह है कि वे कई वर्षों से नियमित रूप से यहां आते हैं.
चौथी पीढ़ी ने जोड़े नए फ्लेवर : परिवार की चौथी पीढ़ी से जुड़े युवा प्रेम तंवर बताते हैं कि बदलते समय के साथ युवाओं की पसंद भी बदल रही है. इसी को देखते हुए पारंपरिक स्वाद को बरकरार रखते हुए कॉफी, संगम और अन्य नए फ्लेवर विकसित किए गए हैं. वे बताते हैं कि इन नए प्रयोगों को युवाओं की ओर से पसंद किया जा रहा है. विधान सिंह तंवर कहते हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर उनके शरबत की खासियत क्या है? उनका सीधा जवाब होता है कि जो उनके पिता चुन्नीलाल तंवर ने सिखाया, वही आज भी अपनाया जा रहा है. उनके अनुसार, अच्छी गुणवत्ता के कच्चे माल का उपयोग और मिलावट से पूरी तरह दूरी ही इस कारोबार की सबसे बड़ी ताकत है. इसी विश्वास ने चार पीढ़ियों तक ग्राहकों को इस दुकान से जोड़े रखा है.