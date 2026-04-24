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पंचतत्व में विलीन हुए बीकाजी के CMD शिवरतन अग्रवाल, गहलोत बोले, 'मेरे लिए निजी तौर पर बड़ी क्षति'

अशोक गहलोत ने कहा कि व्यक्ति में शिक्षा के अलावा प्रतिभा की भी जरूरत होती है. इस बात को शिवरतन अग्रवाल ने साबित किया.

Scene from Shivratan Agarwal's Funeral Procession
शिवरतन अग्रवाल की अंतिम यात्रा का दृश्य (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 2:13 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर: देश-विदेश में नमकीन और मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध ब्रांड बीकाजी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिवरतन अग्रवाल (फन्ना बाबू) शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. नत्थूसर गेट के बाहर हांडी कुंडी मोक्ष धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया. उनके पुत्र दीपक अग्रवाल ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी. इससे पहले सादुलगंज से उनके आवास से रवाना हुई अंतिम यात्रा रात को फूलों से सजाया गया. रथ पर आगे अग्रवाल का फोटो कट आउट भी लगाया गया. शिवरतन अग्रवाल का अंतिम संस्कार करीब 5 क्विंटल चंदन की लकड़ी से किया गया.

गहलोत बोले–'मेरे लिए निजी तौर पर बड़ी क्षति': शिवरतन अग्रवाल के अंतिम दर्शन करने पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे लिए भी यह निजी तौर पर एक बड़ी क्षति है. क्योंकि इस परिवार से मेरे 40 साल पुराने संबंध हैं. बीकानेर जैसे शहर से अपनी कंपनी को बनाकर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना आसान नहीं है. साथ ही उन्होंने ने कहा कि वह आठवीं तक ही पढ़े थे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा अगर हो, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है. शिक्षा के अलावा प्रतिभा की जरूरत व्यक्ति में होती है. इस बात को शिवरतन अग्रवाल ने साबित किया. इस दौरान गहलोत ने शिवरतन अग्रवाल के भाई और हल्दीराम ग्रुप के मनोहर अग्रवाल, मधु अग्रवाल सहित अन्य परिवारजनों से मिलकर सांत्वना दी.

पढ़ें: बीकानेर पहुंचे अशोक गहलोत, बीकाजी के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल के निधन पर जताया शोक, भाजपा पर साधा निशाना

तेज धूप में भी बड़ी संख्या में पहुंचे लोग: शिवरतन अग्रवाल के सादुलगंज स्थित निवास से सुबह 10:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा रवाना हुई. तेज धूप के बावजूद इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पच्चीसिया ने उनके निधन को बीकानेर व्यापार जगत के लिए एक बड़ी क्षति बताते हुए कहा कि शिवरतन अग्रवाल ने अपने नेतृत्व में बीकाजी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई. उन्होंने पारंपरिक बीकानेरी स्वाद को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. उनके कार्यकाल में कंपनी ने नई ऊंचाइयों को छुआ और रोजगार के अनेक अवसर भी सृजित किए. वे केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि समाजसेवी के रूप में भी जाने जाते थे. बीकानेर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा.

Ashok Gehlot and others present at Shivratan Agarwal's funeral
शिवरतन अग्रवाल की अंत्येष्टि में मौजूद अशोक गहलोत व अन्य (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: बीकाजी के CMD शिवरतन अग्रवाल 'फन्ना बाबू' का निधन, उद्योग और सामाजिक जगत में शोक की लहर

हर कोई उदास, आंखें नम: वहीं बीकानेर व्यापार मंडल के आह्वान पर बीकानेर के प्रमुख मार्केट में दुकानें नहीं खुली. फन्ना बाबू के निधन के चलते उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हर शख्स उदास नजर आया. सबकी आंखें नम थीं. हर कोई उनकी सादगी और व्यवहार की बात कर उन्हें याद कर रहा था. उनकी अंतिम यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, महेंद्र गहलोत और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत भी बीकानेर पहुंचे. उन्होंने शिवरतन अग्रवाल के निधन पर शोक जताया और अंतिम यात्रा में कंधा दिया.

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