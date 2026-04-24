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पंचतत्व में विलीन हुए बीकाजी के CMD शिवरतन अग्रवाल, गहलोत बोले, 'मेरे लिए निजी तौर पर बड़ी क्षति'

शिवरतन अग्रवाल की अंतिम यात्रा का दृश्य ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: देश-विदेश में नमकीन और मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध ब्रांड बीकाजी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिवरतन अग्रवाल (फन्ना बाबू) शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. नत्थूसर गेट के बाहर हांडी कुंडी मोक्ष धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया. उनके पुत्र दीपक अग्रवाल ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी. इससे पहले सादुलगंज से उनके आवास से रवाना हुई अंतिम यात्रा रात को फूलों से सजाया गया. रथ पर आगे अग्रवाल का फोटो कट आउट भी लगाया गया. शिवरतन अग्रवाल का अंतिम संस्कार करीब 5 क्विंटल चंदन की लकड़ी से किया गया. गहलोत बोले–'मेरे लिए निजी तौर पर बड़ी क्षति': शिवरतन अग्रवाल के अंतिम दर्शन करने पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे लिए भी यह निजी तौर पर एक बड़ी क्षति है. क्योंकि इस परिवार से मेरे 40 साल पुराने संबंध हैं. बीकानेर जैसे शहर से अपनी कंपनी को बनाकर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना आसान नहीं है. साथ ही उन्होंने ने कहा कि वह आठवीं तक ही पढ़े थे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा अगर हो, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है. शिक्षा के अलावा प्रतिभा की जरूरत व्यक्ति में होती है. इस बात को शिवरतन अग्रवाल ने साबित किया. इस दौरान गहलोत ने शिवरतन अग्रवाल के भाई और हल्दीराम ग्रुप के मनोहर अग्रवाल, मधु अग्रवाल सहित अन्य परिवारजनों से मिलकर सांत्वना दी. पढ़ें: बीकानेर पहुंचे अशोक गहलोत, बीकाजी के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल के निधन पर जताया शोक, भाजपा पर साधा निशाना