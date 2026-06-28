ETV Bharat / state

बिजनौर में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

बिजनौर : मंडावर थाना क्षेत्र में दुकान पर गाली गलौच जैसे मामूली विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. सूचना पर मिलने पर गांव में पुलिस बल तैनात है. वहीं वारदात के बाद आरोपी घर से फरार है.











वारदात मंडावर थाना क्षेत्र के गांव कोहरपुर की है. बताया गया कि रविवार सुबह 11 बजे गांव कोहरपुर के रहने वाला बिट्टू (23) पुत्र चरण अपने चचेरे भाई आशू के साथ गांव की एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा था. रास्ते में गांव के ही सुरेंद्र ने दोनों को रोक लिया और बिट्टू के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. बिट्टू ने गाली का विरोध किया तो सुरेंद्र ने जेब से चाकू निकाला और बिट्टू के सीने पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. चाकू के वार से बिट्टू गंभीर रूप से लहूलुहान हो गया और वह मौके पर ही गिर पड़ा. यह देख आशू ने शोर मचाया तो परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. लोगों ने बिट्टू को आननफानन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.













थानाध्यक्ष मंडावर संजय तोमर ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है. वारदात के बाद से आरोपी फरार है. उसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं. घटना के पीछे के कारणों की भी जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

यह भी पढ़ें : जमीन बंटवारे के विवाद में चाचा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में किया आत्मसमर्पण