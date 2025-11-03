ETV Bharat / state

यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती ने गंगा में लगाई छलांग, गोताखोर टीम कर रही तलाश

बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी. मॉर्निंग वॉक पर निकलने के बाद गंगा बैराज से नदी में कूद गई.

आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं.
आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
बिजनौर : मॉर्निंग वॉक पर निकली युवती ने गंगा में छलांग लगा दी. आसपास के लोगों ने युवती के छलांग लगाने की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस व गोताखोर टीम युवती की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन खबर लिखे जाने तक युवती का कुछ पता नहीं चला है. युवती बिजनौर में किराए के मकान में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी.

कोतवाली शहर के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि सोमवार सुबह एक युवती के गंगा बैराज से नदी में कूदने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम और गोताखोरों ने युवती की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन दोपहर बाद तक युवती का कुछ भी पता नहीं चल सका है.

इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सोलंकी के प्राथमिक जांच में सामने आया कि चांदपुर क्षेत्र की रहने वाली युवती (30) चार साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही है. एक्जाम में सफलता न मिलने पर परेशान युवती उसने सोमवार सुबह गंगा बैराज से नदी में छलांग लगा दी. युवती सुबह 6 बजे के आसपास मॉर्निंग वॉक के लिए गंगा बैराज की तरफ गई थी. युवती बिजनौर के ज्ञान विहार कॉलोनी के एक मकान में किराए पर रहती थी. युवती के परिजनों को सूचना दे दी गई है. युवती की तलाश में गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं.

