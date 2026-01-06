ETV Bharat / state

बिजनौर में युवक की गोली मार कर हत्या, साथ गए तीन दोस्तों पर हत्या का आरोप

बिजनौर : हल्दौर थाना क्षेत्र के खारी गांव में सोमवार रात एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी. युवक का शव गौसपुर मार्ग पर स्थित गन्ने के खेत में मिला. शव के पास एक पुरानी देसी बंदूक, चप्पल और टार्च पड़ी थी. बताया जा रहा है कि युवक सोमवार रात कुछ दोस्तों के साथ घर से निकला था. घटना के बाद से दोस्त फरार बताए जा रहे हैं. हालांकि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के साथ अन्य पहलुओं पर जांच की बात कह रही है.

सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि हल्दौर थाना क्षेत्र के खारी गांव में युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी. प्राथमिक जांच में पता चला कि खारी गांव का रहने वाला इस्लामुद्दीन (38) लोहे की बिल्डिंग का काम करता था. इस्लामुद्दीन सोमवार रात घर से निकला था. बाद में वह कुछ दोस्तों के साथ खेत की तरफ चला गया, लेकिन काफी रात तक घर नहीं लौटा. उसका फोन भी बंद आ रहा था. इसके बाद परिजनों ने खोज शुरू की. देर रात तक खोजबीन के बाद कुछ पता नहीं चला.