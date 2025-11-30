बिजनौर में महिला BLO की कार्डियक अरेस्ट से मौत; पति बोला- डायबिटीज की मरीज थीं, बीमार होने पर भी कर रहीं थीं SIR ड्यूटी
घर में चल रहीं थीं बेटे की शादी की तैयारियां, सीने में तेज दर्द होने पर अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिवार के लोग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 4:13 PM IST
बिजनौर : महिला बीएलओ की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. शनिवार की रात सीने में दर्द होने पर उन्हें मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. अफसरों ने रविवार को इसकी पुष्टि की. पति के अनुसार काफी दिनों से बीएलओ की तबीयत खराब चल रही थी. इसके बावजूद वह SIR ड्यूटी कर रहीं थीं.
जिला प्रोग्राम ऑफिसर विमल चौबे ने बताया कि शोभारानी (56) धामपुर इलाके के मोहल्ला बदवान में बूथ नंबर 97 की BLO (बूथ-लेवल ऑफिसर) थीं.
शोभा रानी के पति कृपाल सैनी ने कहा कि उनकी पत्नी डायबिटीज की मरीज थीं. इधर कुछ समय से वह बीमार चल रहीं थीं. शनिवार को देर रात वह काम करती रहीं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) फॉर्म ऑनलाइन अपलोड करती रहीं. बाद में उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ.
इससे परिवार के लोग चिंतत हो गए. आनन-फानन में उन्हें मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. कृपाल ने बताया कि कुछ महीने बाद ही घर में उनके बेटे की शादी है. इसकी तैयारियां भी चल रहीं थीं. इसकी वजह से शोभा पर दबाव बढ़ गया था.
धामपुर की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) स्मृति मिश्रा ने बताया कि परिवार ने शोभारानी के डायबिटीज पेशेंट होने की जानकारी दी है. तबीयत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई. वहीं विमल चौबे ने बताया कि BLO पर काम से जुड़ा कोई दबाव नहीं था. शोभारानी आंगनवाड़ी वर्कर भी थीं. (पीटीआई)
वहीं कुछ दिनों पहले ही बरेली में हार्ट अटैक से बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) सर्वेश कुमार गंगवार की मौत हो गई थी. वह बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे. वह SIR को लेकर बीएलओ की ड्यूटी भी कर रहे थे. परिवार के लोगों ने काम के दबाव की वजह से तबीयत बिगड़ने के आरोप लगाए थे.
