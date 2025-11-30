ETV Bharat / state

बिजनौर में महिला BLO की कार्डियक अरेस्ट से मौत; पति बोला- ​​डायबिटीज की मरीज थीं, बीमार होने पर भी कर रहीं थीं SIR ड्यूटी

बिजनौर : महिला बीएलओ की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. शनिवार की रात सीने में दर्द होने पर उन्हें मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. अफसरों ने रविवार को इसकी पुष्टि की. पति के अनुसार काफी दिनों से बीएलओ की तबीयत खराब चल रही थी. इसके बावजूद वह SIR ड्यूटी कर रहीं थीं.

जिला प्रोग्राम ऑफिसर विमल चौबे ने बताया कि शोभारानी (56) धामपुर इलाके के मोहल्ला बदवान में बूथ नंबर 97 की BLO (बूथ-लेवल ऑफिसर) थीं.

शोभा रानी के पति कृपाल सैनी ने कहा कि उनकी पत्नी डायबिटीज की मरीज थीं. इधर कुछ समय से वह बीमार चल रहीं थीं. शनिवार को देर रात वह काम करती रहीं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) फॉर्म ऑनलाइन अपलोड करती रहीं. बाद में उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ.

इससे परिवार के लोग चिंतत हो गए. आनन-फानन में उन्हें मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. कृपाल ने बताया कि कुछ महीने बाद ही घर में उनके बेटे की शादी है. इसकी तैयारियां भी चल रहीं थीं. इसकी वजह से शोभा पर दबाव बढ़ गया था.