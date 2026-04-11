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सोशल मीडिया की एक 'वीडियो कॉल' से बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब तक फैले तार

ATS ने किया खुलासा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बिजनौर: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो कॉल से शुरू हुआ मामला अब बड़े आतंकी नेटवर्क में बदल गया है. जिस आरोपी को पहले पुलिस ने क्लीनचिट दे दी थी, वही अब ATS की जांच में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों से जुड़ा पाया गया है. इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. ADG कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि इस मामले में कुल 4 मुख्य आरोपी मैजुल, आकिब, आजाद और ओवैद मलिक लिप्त पाए गए हैं. इनमें से मैजुल दक्षिण अफ्रीका, जबकि आकिब और आजाद सऊदी अरब में रह रहे हैं. तीनों की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिए गए हैं. वीडियो कॉल से खुला था मामला: इस मामले की शुरुआत एक वायरल वीडियो कॉल से हुई. इसमें मेरठ निवासी आकिब खान हथियारों का प्रदर्शन करता नजर आया था. इस वीडियो को बिजनौर के नांगल सोती थाना क्षेत्र के सौफतपुर गांव निवासी मैजुल ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट किया था. वीडियो में आकिब AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार दिखाता दिखाई दिया था. वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने आकिब, मैजुल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया. उस समय तत्कालीन थानाध्यक्ष सत्येंद्र मलिक ने वीडियो कॉल के जरिए आकिब से बात की. इसमें उसने हथियारों को खिलौना और ग्रेनेड को परफ्यूम की बोतल बताकर पुलिस को गुमराह कर दिया. बिना ठोस जांच के पुलिस ने उसकी बात मान ली. मामले की समीक्षा के बाद एसपी अभिषेक झा ने तत्कालीन थानाध्यक्ष सत्येंद्र मलिक को निलंबित कर दिया है. नजीबाबाद के सीओ नितेश प्रताप सिंह को उनके सर्किल से हटा दिया गया है.