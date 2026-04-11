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सोशल मीडिया की एक 'वीडियो कॉल' से बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब तक फैले तार

ADG कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि इस मामले में कुल 4 मुख्य आरोपी लिप्त पाए गए हैं.

ATS ने किया खुलासा.
ATS ने किया खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 11:24 AM IST

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Updated : April 11, 2026 at 11:49 AM IST

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बिजनौर: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो कॉल से शुरू हुआ मामला अब बड़े आतंकी नेटवर्क में बदल गया है. जिस आरोपी को पहले पुलिस ने क्लीनचिट दे दी थी, वही अब ATS की जांच में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों से जुड़ा पाया गया है. इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

ADG कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि इस मामले में कुल 4 मुख्य आरोपी मैजुल, आकिब, आजाद और ओवैद मलिक लिप्त पाए गए हैं. इनमें से मैजुल दक्षिण अफ्रीका, जबकि आकिब और आजाद सऊदी अरब में रह रहे हैं. तीनों की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिए गए हैं.

वीडियो कॉल से खुला था मामला: इस मामले की शुरुआत एक वायरल वीडियो कॉल से हुई. इसमें मेरठ निवासी आकिब खान हथियारों का प्रदर्शन करता नजर आया था. इस वीडियो को बिजनौर के नांगल सोती थाना क्षेत्र के सौफतपुर गांव निवासी मैजुल ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट किया था.

वीडियो में आकिब AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार दिखाता दिखाई दिया था. वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने आकिब, मैजुल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया. उस समय तत्कालीन थानाध्यक्ष सत्येंद्र मलिक ने वीडियो कॉल के जरिए आकिब से बात की.

इसमें उसने हथियारों को खिलौना और ग्रेनेड को परफ्यूम की बोतल बताकर पुलिस को गुमराह कर दिया. बिना ठोस जांच के पुलिस ने उसकी बात मान ली. मामले की समीक्षा के बाद एसपी अभिषेक झा ने तत्कालीन थानाध्यक्ष सत्येंद्र मलिक को निलंबित कर दिया है. नजीबाबाद के सीओ नितेश प्रताप सिंह को उनके सर्किल से हटा दिया गया है.

फाइनल रिपोर्ट लगाकर क्लीनचिट दी: ATS ने मेरठ से साकिब समेत चार संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यह मामला फिर से खुला. पूछताछ में सामने आया कि साकिब का सीधा संपर्क दुबई/सऊदी अरब में रह रहे आकिब से था. इसके बाद ATS ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए.

कट्टरपंथी विचार और युवाओं की भर्ती का खुलासा: ATS जांच में सामने आया है कि आकिब इंस्टाग्राम लाइव के जरिए कट्टरपंथी और भड़काऊ विचार फैलाता था. वह युवाओं को हिंसात्मक गतिविधियों, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आगजनी के लिए उकसाता था.

इतना ही नहीं, वह विरोध करने वालों को धमकाने और अपना नेटवर्क बढ़ाने में भी सक्रिय था. ATS को यह भी जानकारी मिली है कि आकिब लाइव प्रसारण के दौरान AK-47 और ग्रेनेड का प्रदर्शन कर युवाओं को प्रभावित करता था. भारत में एक संगठित नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में था.

गिरफ्तारियां और नेपाल भागने की साजिश: पुलिस ने इस मामले में ओवैद मलिक और जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वह सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आकिब से जोड़ने और उसके विचारों का प्रचार करने में लगे थे. जांच में यह भी सामने आया कि मेरठ में आकिब से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद आजाद ने ओवैद मलिक को जांच से बचने के लिए नेपाल भागने की सलाह दी थी.

यह भी पढ़ें: UP ATS ने सहारनपुर से मुफ्ती को हिरासत में लिया; आतंकी कनेक्शन खंलाल रहीं एजेंसियां

Last Updated : April 11, 2026 at 11:49 AM IST

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