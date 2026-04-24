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जमीन बंटवारे के विवाद में चाचा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में किया आत्मसमर्पण

बिजनौर : थाना कोतवाली शहर के गांव दादू नंगला में गुरुवार को विवादित जमीन पर नलकूप लगाने को लेकर रिश्तों का खून बहाने की सनसनीखेज वारदात हो गई. यहां एक भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने थाने पहुंच कर आत्म समर्पण कर दिया. आरोपी आबकारी विभाग में सिपाही बताया जा रहा है. बताया गया कि गुरुवार सुबह भी नलकूप लगाने को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त आसपास के लोगों ने मामला शांत करा दिया था.









पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के अनुसार गुरुवार शाम को थाना कोतवाली शहर के गांव दादू नंगला में हत्या की वारदात हुई थी. इस मामले में आरोपी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि गुरुवार शाम चार बजे के करीब दादू नंगला गांव निवासी शाने रजा अपने खेत में नलकूप लगवा रहा था. इस जमीन के बंटवारे को लेकर शाने रजा का अपने चाचा इशाक अहमद से विवाद था. इश्हाक अहमद ने मौके पर पहुंचे कर नलकूप लगाने का विरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले जमकर कहासुनी हुई और बाद में शाने रजा ने तमंचे से गोली मार दी.

इश्हाक को गोली लगते ही अफरातफरी मच गई. परिवार के लोग गोली लगने से लहूलुहान इश्हाक को अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उधर, गोली मारने के बाद आरोपी शाने रजा मौके से भाग निकला और बाद में खुद ही थाने पहुंच गया. आरोपी आबकारी विभाग मेरठ में तैनात बताया गया है. उसे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. बताया गया कि गुरुवार सुबह भी नलकूप लगाने को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त आसपास के लोगों ने मामला शांत करा दिया था. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.















