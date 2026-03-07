पारिवारिक विवाद सुलझाने पहुंची सास को दामाद ने मार दी गोली, आरोपी फरार
बिजनौर नहटौर थाना क्षेत्र के ग्राम फूलसंदा हीरा में हुई सनसनीखेज घटना.
बिजनौर : नहटौर थाना क्षेत्र के ग्राम फूलसंदा हीरा में बेटी-दामाद के विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. महिला बेटी और दामाद के बीच चल रहे मनमुटाव को सुलझाने पहुंची थी. बातचीत के दौरान भड़के दामाद ने महिला को गोली मार दी. महिला की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला. घटना के बाद से गांव में सनसनी है.
अपर पुलिस अधीक्षक अमित किशोर ने बताया कि फूलसंदा हीरा गांव में हत्या की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी. प्राथमिक जांच के अनुसार फूलसंदा हीरा गांव की बबली की बेटी भावना ने करीब तीन साल पहले गांव के ही सजल से प्रेम विवाह किया था. बीते कुछ दिनों से भावना और सजल के बीच विवाद चल रहा था. इसी मनमुटाव को खत्म कराने बबली दामाद सजल के घर गई थी. जहां बातचीत के दौरान सजल ने बबली पर तमंचे से गोली चला दी.
अपर पुलिस अधीक्षक अमित किशोर के अनुसार घटना के बाद से आरोपी सजल फरार है. उसकी तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं. घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.