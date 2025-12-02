ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसा; तेज रफ्तार कंटेनर ने पिकअप और बाइक को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत

कंटेनर बाइक, पिकअप को 30 मीटर तक घसीट कर ले गया, जिससे हाइवे की रेलिंग टूट गई

Published : December 2, 2025 at 12:03 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 12:35 PM IST

बिजनौर/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सुबह-सुबह दो बड़े सड़क हादसे हुए हैं. बलरामपुर के बाद मंगलवार की सुबह बिजनौर में भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पीएम के लिए भेजा और घायलों को सीएचसी धामपुर अस्पताल पहुंचाया. वहीं, लखनऊ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई.

मिली जानकारी के अनुसार, बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर मुबारकपुर कुंडे के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले बाइक को उड़ाया. इसके बाद पिकअप को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार लखीमपुर खीरी के गांव बिछवी निवासी रंजीत, लाला पुत्र भैय्या लाल और पिकअप चालक फिरोज निवासी नई बस्ती जसपुर की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर बाइक और पिकअप को 30 मीटर तक घसीट कर ले गया और हाइवे की रेलिंग भी तोड़ दी. इसके बाद पिकअप हाइवे पर पलट गया. बाइक के तो परखच्चे उड़ गए. सूचना पर पहुंचे एसपी पूर्वी धामपुर ए.के श्रीवास्तव हादसे की जांच-पड़ताल के निर्देश दिए. एक्सीडेंट हाईवे वनवे होने के कारण हुआ है. विधिक कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ में सड़क हादसा: गोसाईगंज में बीते 24 घंटे में दो सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पहला हादसा रात करीब 10:30 बजे लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग पर हुआ. पैदल जा रहे नीरज कुमार (36) को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. उन्हें तुरंत सीएचसी गोसाईगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. दूसरा हादसा सोमवार शाम को कोड़रा कट के पास हुआ, जहां बाइक सवार मोहम्मद अलीम (32) की मौके पर ही मौत हो गई. उनके साथी खलील अहमद को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल लखनऊ रेफर किया गया. पुलिस ने दोनों शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं और अज्ञात वाहनों की तलाश शुरू कर दी है.

Last Updated : December 2, 2025 at 12:35 PM IST

