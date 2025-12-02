ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसा; तेज रफ्तार कंटेनर ने पिकअप और बाइक को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत

बिजनौर/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सुबह-सुबह दो बड़े सड़क हादसे हुए हैं. बलरामपुर के बाद मंगलवार की सुबह बिजनौर में भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पीएम के लिए भेजा और घायलों को सीएचसी धामपुर अस्पताल पहुंचाया. वहीं, लखनऊ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई.

मिली जानकारी के अनुसार, बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर मुबारकपुर कुंडे के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले बाइक को उड़ाया. इसके बाद पिकअप को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार लखीमपुर खीरी के गांव बिछवी निवासी रंजीत, लाला पुत्र भैय्या लाल और पिकअप चालक फिरोज निवासी नई बस्ती जसपुर की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर बाइक और पिकअप को 30 मीटर तक घसीट कर ले गया और हाइवे की रेलिंग भी तोड़ दी. इसके बाद पिकअप हाइवे पर पलट गया. बाइक के तो परखच्चे उड़ गए. सूचना पर पहुंचे एसपी पूर्वी धामपुर ए.के श्रीवास्तव हादसे की जांच-पड़ताल के निर्देश दिए. एक्सीडेंट हाईवे वनवे होने के कारण हुआ है. विधिक कार्रवाई की जाएगी.