बिजनौर पुलिस ने डॉक्टर हत्याकांड का किया खुलासा, पुराने साझीदार समेत तीन गिरफ्तार

मेडिकल कारोबार में विवाद और रंजिश के चलते पूर्व साझेदार ने हत्या की साजिश रची थी.

बिजनौर डॉक्टर हत्याकांड का खुलासा.
बिजनौर डॉक्टर हत्याकांड का खुलासा. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 12:08 PM IST

बिजनौर : नगीना थाना क्षेत्र के धामपुर रोड स्थित क्लीनिक में बीते गुरुवार को हुई डॉ. राजकुमार की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बताया गया कि डाॅक्टर की हत्या मेडिकल कारोबार में हुए विवाद के चलते की गई थी. डॉक्टर के पूर्व साझेदार ने सुपारी देकर हत्या की साजिश रची थी.




एसपी अभिषेक झा के मुताबिक बीते 5 मार्च की शाम करीब सात बजे नगीना स्थित शिवालय हेल्थ केयर सेंटर में डॉ. राजकुमार की चैंबर में मरीज देखते हुए कुछ बाइकसवार बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. इसी दौरान एक व्यक्ति फर्जी पैथोलॉजी रिपोर्ट दिखाने के बहाने उनके पास पहुंचा. घटना के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई तो बड़ी साजिश के सुराग मिले. इसके बाद पुलिस टीम ग्राम तिबड़ी निवासी विकास उर्फ छोटू को हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद हत्या का राज खुल गया और हत्यारोपियों को दबोच लिया गया.



विकास उर्फ छोटू ने बताया कि कई वर्ष पहले गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में डॉ. नीरज और डॉ. राजकुमार साथ काम करते थे. दोनों के बीच घनी मित्रता थी. वर्ष 2022 में दोनों ने नगीना-धामपुर रोड पर मिलकर एक अस्पताल शुरू किया था. कुछ समय बाद दोनों के बीच मतभेद हो गए. वर्ष 2023 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद डाॅ. राजकुमार ने जनवरी 2024 में शिवालय हेल्थ केयर सेंटर नाम से अपना अलग अस्पताल शुरू कर दिया. इससे डाॅ. नीरज के अस्पताल में मरीजों की संख्या कम होने लगी. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया.

विकास ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वारदात के लिए करीब छह महीने पहले योजना बनाई गई थी. हत्या के बदले उसे 10 लाख रुपये देने की बात तय हुई थी. इसके बाद कुछ रकम एडवांस लेकर एक तमंचा खरीदा. योजना के तहत पांच मार्च को क्लीनिक पहुंचा और फर्जी रिपोर्ट दिखाने के बहाने डॉक्टर को गोली मार दी. वारदात को अंजाम देने में आर्यन उर्फ राजन और डॉ. नीरज कुमार की भी भूमिका रही. आरोपियों के कब्जे से एक देशी तमंचा, एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और नकदी भी बरामद की गई है.

