बिजनौर में हनी ट्रैप: झूठे मुकदमे में फंसाकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिला समेत 5 गिरफ्तार
बिजनौर पुलिस ने झूठे मुकदमों में फंसाकर उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. बब्बू लंगड़ा और महिलाओं समेत 5 आरोपियों को पकड़ा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 7:31 PM IST
बिजनौर/कानपुर: बिजनौर में झूठे मुकदमों में फंसाकर अवैध वसूली करने वाले एक शातिर गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. स्वाट, सर्विलांस और थाना कोतवाली शहर की संयुक्त टीम ने मिलकर इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि यह गिरोह बेकसूर लोगों को मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम ऐंठता था.
पीड़ित मोहम्मद अहसान की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जब जांच शुरू की, तो इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ.
बब्बू लंगड़ा निकला गिरोह का मास्टरमाइंड: पुलिस जांच में सामने आया है कि इस संगठित गिरोह का मुख्य सरगना जुल्फेकार उर्फ बब्बू लंगड़ा है. गिरोह के सदस्य इलाकों में आपसी विवाद, पुरानी रंजिश और घरेलू मामलों की जानकारी जुटाकर लोगों को अपना निशाना बनाते थे. ये आरोपी महिलाओं और अपने अन्य साथियों के जरिए अलग-अलग थानों में गंभीर धाराओं में फर्जी केस दर्ज करवा देते थे. इसके बाद मामला वापस लेने और समझौते के नाम पर पीड़ितों पर लाखों रुपये देने का दबाव बनाया जाता था.
महिला सहयोगियों समेत 5 आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी जुल्फेकार उर्फ बब्बू लंगड़ा, अफजाल और उनकी तीन महिला सहयोगियों गुड्डी, कुंती और प्रीति को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला है कि इस गिरोह के खिलाफ बिजनौर के अलावा अमरोहा और आसपास के अन्य जनपदों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस अब पकड़े गए सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, ताकि इस धंधे में शामिल बाकी लोगों के नामों का भी पता लगाया जा सके.
नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी होगी कार्रवाई: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवेचना के दौरान सामने आने वाले अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पांचों मुख्य आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल में जुटी हुई है. अधिकारियों ने साफ कहा है कि कानून का गलत इस्तेमाल कर निर्दोष लोगों को ठगने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा.
कानपुर में 3 साल से फरार 20 हजारी इनामी बदमाश गिरफ्तार: कानपुर की बर्रा पुलिस और दक्षिण जोन की सर्विलांस टीम ने मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस टीम ने हनीट्रैप और रंगदारी के केस में पिछले तीन सालों से फरार चल रहे 20 हजार रुपये के इनामी अपराधी अभय प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है. मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को देर रात पनकी के रामा मेडिकल कॉलेज के पास से दबोच लिया. पकड़ा गया अभियुक्त अभय प्रजापति न्यू अशोक नगर बर्रा का रहने वाला है और उस पर लूट व रंगदारी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं.
राशन कार्ड का झांसा देकर बनाया शिकार: डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि यह पूरा मामला साल 2023 में दर्ज हुए एक हनीट्रैप और एक्सटॉर्शन केस से जुड़ा हुआ है. इस गिरोह की एक महिला सदस्य ने पीड़ित को राशन कार्ड बनवाने के बहाने अपने घर बुलाया था. जैसे ही पीड़ित घर पहुंचा, तो आरोपियों ने उसकी अपनी साथी सोनाली अवस्थी के साथ जबरन आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लीं. इसके बाद आरोपियों ने तमंचा दिखाकर पीड़ित का मोबाइल छीन लिया और उससे 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी.
डरा-धमकाकर ऐंठे थे डेढ़ लाख रुपये: घटना वाले दिन ही डरे-सहमे पीड़ित से इन बदमाशों ने मौके पर ही 1.5 लाख रुपये ऐंठ लिए थे. पीड़ित की शिकायत पर थाना बर्रा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. इस वारदात में शामिल गिरोह के अन्य साथी उपेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बाबा ठाकुर, सोनाली अवस्थी और शैलेंद्र सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. हालांकि, मुख्य आरोपी अभय प्रजापति लगातार अपनी लोकेशन बदल-बदल कर पुलिस की पकड़ से भाग रहा था.
पुलिस टीम को मिली कामयाबी: पुलिस और सर्विलांस टीम की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार इस इनामी बदमाश को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है. इसके साथ ही साल 2023 से पेंडिंग चल रहे इस चर्चित हनीट्रैप केस का पूरी तरह से निस्तारण हो गया है. पकड़ा गया आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है और उस पर कल्याणपुर थाने में भी जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज है. पुलिस प्रशासन ने इस इनामी अपराधी को पकड़ने वाली टीम की सराहना की है.
यह भी पढ़ें- बहराइच: नेपाल सीमा पर पुलिस और SSB का एक्शन, 35 लाख की स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार